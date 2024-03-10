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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Нижнем Тагиле на охрану 12 школ потратят 88,7 миллиона рублей

Еще в 12 школах Нижнего Тагила усилят охрану

10 марта 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле на охрану 12 школ потратят 88,7 миллиона рублей

88,7 миллиона рублей выделено на услуги частной охраны в 12 школах Нижнего Тагила. Необходимые услуги будут оказывать течение нескольких лет.

Администрация Нижнего Тагила объявила сразу 12 закупок на услуги частной охраны в 12 школах города. Речь идет об учебных заведениях под номерами 95, 65, 81, 74/42, 71, 21, 4, 7, 50, 36, 34 и МБОУ Лицей. Все они расположены в разных районах города.

Услуги подрядной организации нужно будет оказывать с 1 апреля 2024 года по 30 ноября 2026 года. На каждый объект СЗГХ Нижнего Тагила выделяет по 6,8 миллиона рублей, а, на Лицей — 13,6 миллиона, так как там придется выставлять сразу два поста: на улице Энтузиастов, 15 и Ленинградском проспекте, 11.

Согласно документации, подрядной организации необходимо иметь документ от Росгвардии, который подтверждает лицензию на осуществление частной охранной деятельности. Сотрудники будут нести ответственность за пропускной режим, имущество школ и антитеррористическую защищенность детей и взрослых. Охранникам разрешат использовать в работе специальные средства, но оружие — нет.

Напомним, ранее на охрану тагильской школы №12 было выделено 6,8 миллиона рублей.

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