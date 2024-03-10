Еще в 12 школах Нижнего Тагила усилят охрану

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Администрация Нижнего Тагила объявила сразу 12 закупок на услуги частной охраны в 12 школах города. Речь идет об учебных заведениях под номерами 95, 65, 81, 74/42, 71, 21, 4, 7, 50, 36, 34 и МБОУ Лицей. Все они расположены в разных районах города.
Услуги подрядной организации нужно будет оказывать с 1 апреля 2024 года по 30 ноября 2026 года. На каждый объект СЗГХ Нижнего Тагила выделяет по 6,8 миллиона рублей, а, на Лицей — 13,6 миллиона, так как там придется выставлять сразу два поста: на улице Энтузиастов, 15 и Ленинградском проспекте, 11.
Согласно документации, подрядной организации необходимо иметь документ от Росгвардии, который подтверждает лицензию на осуществление частной охранной деятельности. Сотрудники будут нести ответственность за пропускной режим, имущество школ и антитеррористическую защищенность детей и взрослых. Охранникам разрешат использовать в работе специальные средства, но оружие — нет.
Напомним, ранее на охрану тагильской школы №12 было выделено 6,8 миллиона рублей.