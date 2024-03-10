Еще в 12 школах Нижнего Тагила усилят охрану

Услуги подрядной организации нужно будет оказывать с 1 апреля 2024 года по 30 ноября 2026 года. На каждый объект СЗГХ Нижнего Тагила выделяет по 6,8 миллиона рублей, а, на Лицей — 13,6 миллиона, так как там придется выставлять сразу два поста: на улице Энтузиастов, 15 и Ленинградском проспекте, 11.