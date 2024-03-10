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Вандалы изрисовали дом и машины свастиками в Екатеринбурге

Молодые люди нарисовали свастику на доме и машинах в Екатеринбурге

10 марта 2024, 07:48
Фото: 1MI

Вандалы изрисовали дом и машины свастиками в Екатеринбурге

В Екатеринбурге три 20-летних парня изрисовали дом и машины свастиками.

Сделали это они 10 марта. Злоумышленников было трое, всем им по 20 лет. Юношей уже задержали.

Экстремистские надписи они успели нанести на стены подъезда дома на Блюхера, 57. Они попали на видео. Согласно кадрам, после изображения фашистской символики парни посмеялись, пишет «КП-Екатеринбург». Аналогичные символы появились и на машинах, стоящих на парковке поблизости.

За подобные деяния молодых людей могут оштрафовать на суммы до двух тысяч рублей или арестовать на 15 суток. В полиции подтвердили, что злоумышленники уже задержаны. Их отвезли в отделение полиции. Проводится проверка, скоро будет принято решение.

Ранее женщину из Нижнего Тагила обвинили в пропаганде нацистской символики в соцсети.

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#Происшествия#Полиция#Штраф#Криминал#Арест#Вандалы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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