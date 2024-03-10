Молодые люди нарисовали свастику на доме и машинах в Екатеринбурге

За подобные деяния молодых людей могут оштрафовать на суммы до двух тысяч рублей или арестовать на 15 суток. В полиции подтвердили, что злоумышленники уже задержаны. Их отвезли в отделение полиции. Проводится проверка, скоро будет принято решение.