Молодые люди нарисовали свастику на доме и машинах в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Сделали это они 10 марта. Злоумышленников было трое, всем им по 20 лет. Юношей уже задержали.
Экстремистские надписи они успели нанести на стены подъезда дома на Блюхера, 57. Они попали на видео. Согласно кадрам, после изображения фашистской символики парни посмеялись, пишет «КП-Екатеринбург». Аналогичные символы появились и на машинах, стоящих на парковке поблизости.
За подобные деяния молодых людей могут оштрафовать на суммы до двух тысяч рублей или арестовать на 15 суток. В полиции подтвердили, что злоумышленники уже задержаны. Их отвезли в отделение полиции. Проводится проверка, скоро будет принято решение.
Ранее женщину из Нижнего Тагила обвинили в пропаганде нацистской символики в соцсети.