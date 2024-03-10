Молодые люди устроили потасовку около бара в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Это заведение находится в ТРЦ «Антей». Об этом сообщается в группе «Бандитский центр».
В потасовке приняли участие около десятка парней. Они толкались и размахивали руками.
Иди асфальт скреби! — слышались крики из толпы.
У одного из мужчин во время разборок упал протез руки и остался лежать на асфальте.
Ранее в одной из квартир в Екатеринбурге произошла драка между парнем и 18-летней девушкой. В результате молодого человека госпитализировали с ножевым ранением, а девушку задержали. Перед происшествием они вместе с другом пели песни.