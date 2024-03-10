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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:41

Потасовка произошла возле бара в Екатеринбурге

Молодые люди устроили потасовку около бара в центре Екатеринбурга

10 марта 2024, 10:39
Фото: 1MI

Потасовка произошла возле бара в Екатеринбурге

Около бара Chili в центре Екатеринбурга между молодыми людьми произошла потасовка.

Это заведение находится в ТРЦ «Антей». Об этом сообщается в группе «Бандитский центр».

В потасовке приняли участие около десятка парней. Они толкались и размахивали руками.

Иди асфальт скреби! — слышались крики из толпы.

У одного из мужчин во время разборок упал протез руки и остался лежать на асфальте.

Ранее в одной из квартир в Екатеринбурге произошла драка между парнем и 18-летней девушкой. В результате молодого человека госпитализировали с ножевым ранением, а девушку задержали. Перед происшествием они вместе с другом пели песни.

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#Происшествия#Свердловская область#Драка#Потасовка#Молодые люди#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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