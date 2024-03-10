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Вор напал на женщину в Нижнем Тагиле

Мужчина избил женщину в Нижнем Тагиле и украл ее вещи

10 марта 2024, 12:01
Фото: 1MI

Вор напал на женщину в Нижнем Тагиле

Неизвестный мужчина напал и избил жительницу Нижнего Тагила, а также забрал с собой ее вещи. Происшествие случилось рано утром возле Драматического театра 9 марта 2024 года.

Тагильчанка шла домой с небольшой сумкой и чемоданом. По словам ее дочери, внезапно на нее сзади набросился незнакомец и стал избивать. После этого он забрал у женщины сумку и сбежал, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Девушка и женщина, проходившие мимо, вызвали скорую и полицию. Женщина получила сотрясение мозга, а также ушибы и синяки. В полиции возбудили уголовное дело. Вскоре им удалось отыскать нападавшего и вернуть сумку потерпевшей.

Личные вещи и телефон мужчина брать не стал, забрал только три тысячи рублей. Как оказалось, задержанный ранее уже был судим и освободился девять лет назад. Решается вопрос о том, чтобы заключить его под стражу.

Напомним, в Ивделе посетитель кафе избил девушку и ее парня, заподозрив их в краже своей куртки.

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