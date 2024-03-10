Мужчина избил женщину в Нижнем Тагиле и украл ее вещи

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Тагильчанка шла домой с небольшой сумкой и чемоданом. По словам ее дочери, внезапно на нее сзади набросился незнакомец и стал избивать. После этого он забрал у женщины сумку и сбежал, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Девушка и женщина, проходившие мимо, вызвали скорую и полицию. Женщина получила сотрясение мозга, а также ушибы и синяки. В полиции возбудили уголовное дело. Вскоре им удалось отыскать нападавшего и вернуть сумку потерпевшей.
Личные вещи и телефон мужчина брать не стал, забрал только три тысячи рублей. Как оказалось, задержанный ранее уже был судим и освободился девять лет назад. Решается вопрос о том, чтобы заключить его под стражу.
Напомним, в Ивделе посетитель кафе избил девушку и ее парня, заподозрив их в краже своей куртки.