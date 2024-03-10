На пять лет могут посадить жителя Красноуфимска за нападение на полицейского

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Обвиняемому 53 года, сообщили в региональном следственном комитете. В тот день он находился в общественном месте в пьяном состоянии. В связи с этим к нему подошли стражи порядка. Они попросили у него показать паспорт и проехать с ними в отделение.
В ответ на это мужчина оскорбительно высказался в адрес одного из полицейских, а также обругал его матом, после чего применил физическое насилие. Было возбуждено уголовное дело и собрана доказательная база. Дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что сын полицейского сломал нос школьнику в Екатеринбурге из-за ярких лямок на рюкзаке.