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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

За пьяное нападение на полицейского жителю Красноуфимска грозит 5 лет тюрьмы

На пять лет могут посадить жителя Красноуфимска за нападение на полицейского

10 марта 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney

За пьяное нападение на полицейского жителю Красноуфимска грозит 5 лет тюрьмы

На пять лет могут посадить в тюрьму жителя Красноуфимска за то, что он осенью прошлого года напал на полицейского, когда был пьян.

Обвиняемому 53 года, сообщили в региональном следственном комитете. В тот день он находился в общественном месте в пьяном состоянии. В связи с этим к нему подошли стражи порядка. Они попросили у него показать паспорт и проехать с ними в отделение.

В ответ на это мужчина оскорбительно высказался в адрес одного из полицейских, а также обругал его матом, после чего применил физическое насилие. Было возбуждено уголовное дело и собрана доказательная база. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что сын полицейского сломал нос школьнику в Екатеринбурге из-за ярких лямок на рюкзаке.

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