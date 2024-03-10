На Тюменском тракте фура с цистерной зацепила мост

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Фура везла габаритный груз, напоминающий цистерну. Весь удар пришелся на одну балку путепровода. Он заискрился, посыпались обломки, пишет Е1.
Невзирая на это, грузовик продолжил движение. Водитель либо скрылся с места ДТП, либо не заметил, что случилось.
Ранее сообщалось, что водитель заживо сгорел в фуре во врем аварии. Это произошло утром 4 марта на челябинской трассе: столкновение случилось между двумя грузовиками, после чего транспортные средства воспламенились.
Также ранее сообщалось, что взрослый и ребенок пострадали в массовой аварии с КАМАЗом и четырьмя машинами. Пострадал шестилетний ребенок и мужчина.