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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

Грузовик с цистерной зацепил мост под Екатеринбургом

На Тюменском тракте фура с цистерной зацепила мост

10 марта 2024, 11:23
Фото: 1MI

Грузовик с цистерной зацепил мост под Екатеринбургом

На Тюменском тракте водитель фуры зацепил мост. Это случилось на пересечении с ЕКАД.

Фура везла габаритный груз, напоминающий цистерну. Весь удар пришелся на одну балку путепровода. Он заискрился, посыпались обломки, пишет Е1.

Невзирая на это, грузовик продолжил движение. Водитель либо скрылся с места ДТП, либо не заметил, что случилось.

Ранее сообщалось, что водитель заживо сгорел в фуре во врем аварии. Это произошло утром 4 марта на челябинской трассе: столкновение случилось между двумя грузовиками, после чего транспортные средства воспламенились.

Также ранее сообщалось, что взрослый и ребенок пострадали в массовой аварии с КАМАЗом и четырьмя машинами. Пострадал шестилетний ребенок и мужчина.

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#Происшествия#ДТП#Мост#Столкновение#Фура#Трасса#Грузовик#18+#Екатеринбург#Обломки#Дарья Сорокина#Тюменский тракт
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