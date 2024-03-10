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Нижний Тагил накрыло облако выбросов с ЕВРАЗ НТМК 10 марта

Не букет из алых роз: ЕВРАЗ НТМК все выходные травил Вагонку в Нижнем Тагиле

10 марта 2024, 14:23
Фото: tagilcity.ru

Нижний Тагил накрыло облако выбросов с ЕВРАЗ НТМК 10 марта

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на задымленное небо из-за вредных выбросов с Коксохимического предприятия ЕВРАЗ НТМК 10 марта 2024 года.

Дым из-за выбросов опасных веществ в воздухе особенно видно в районе Вагонки. Об этом TagilCity.ru сообщила одна из жительниц района.

Выглянула в окно, думаю, что за туча. Оказалось, это все выбросы, которые несколько часов ветром несёт на Вагонку с Коксохима. Они не боятся уже вообще ничего! — говорит тагильчанка.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, 5 марта 2024 года в Нижнем Тагиле выбросы ядовито-зеленого цвета распространились над Восточным шоссе. Предположительно, это были выбросы сероводорода. В городе в этот день действовало предупреждение о НМУ.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Воздух#Небо#Выбросы#Загрязнение атмосферы#Вредные вещества#Дым#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Коксохимическое предприятие
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