Не букет из алых роз: ЕВРАЗ НТМК все выходные травил Вагонку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Дым из-за выбросов опасных веществ в воздухе особенно видно в районе Вагонки. Об этом TagilCity.ru сообщила одна из жительниц района.
Выглянула в окно, думаю, что за туча. Оказалось, это все выбросы, которые несколько часов ветром несёт на Вагонку с Коксохима. Они не боятся уже вообще ничего! — говорит тагильчанка.
Напомним, 5 марта 2024 года в Нижнем Тагиле выбросы ядовито-зеленого цвета распространились над Восточным шоссе. Предположительно, это были выбросы сероводорода. В городе в этот день действовало предупреждение о НМУ.