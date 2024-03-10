Песни, конкурс и блины по-Пинаевски: в Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица»

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Фестиваль-конкурс, посвященный Масленице, проходил в Нижнем Тагиле впервые. Организаторы решили, что у этого мероприятия должно быть исконно русское название. Так и получилось: празднику дали имя «Боярыня Масленица». В нем приняли участие 14 мастеров-любителей и профессиональных поваров из организаций общественного питания, Храма в честь Воскресения Христова (Качканар), Храма Александра Невского (Верхняя Тура) и других.
Блины самые разные, самые вкусные. Фаршированные, кружевные, также представлены блинные торты и салаты. Напитки для блинов: чаи, морсы. Все доготавливалось здесь перед гостями. Жюри у нас тоже профессионалы в своем деле, оценивали вкус блюд, внешний вид, оформление столов, соблюдение традиций. Лучшие из участников получат в подарок бытовую технику и посуду, — рассказала руководитель конгресс-отдела выставочного общества «Уральские выставки» Елена Костина.
Для участия в «Боярыне Масленице» необходимо было представить три любых блюда, изготовленных из блинов. В зачет шли и напитки. Победителей определяли в семи номинациях:
Семья Сусловых решила принять участие в таком кулинарном поединке благодаря сыну, который учится в Православной гимназии. Епископ Нижнетагильский и Невьянский — один из организаторов фестиваля.
Блюда готовились с учетом современности, но также и с сохранением древнерусских традиций. Мы представили заливное из рыбы, гурьевскую кашу — самую любимую кашу императора Александра III и блинный торт «Черепашка». На фестивале все столы очень красиво оформлены, русская народная музыка играет, красивые песни поют. Душевное и теплое мероприятие, — поделилась впечатлениями Дарья Суслова, семья которой получила приз симпатий и победу в номинации «Лучший фаршированный блин».
Главные задачи конкурса — приобщение тагильчан к исконным ритуалам русского народа, знакомство с древними рецептами и возрождение традиций русской кухни в современности.
Участники здесь собрались замечательные, очень нас порадовали. Радует еще и то, что сами дети умеют готовить. Знание русских традиций тоже чувствуется. Хорошо видится и взаимодействие людей, которые близки к церкви, с мирским населением, скажем так. Сложно было оценивать, конечно же. Все очень вкусно, — отметила член жюри, президент ассоциации кулинаров Свердловской области Любовь Путяшева.
Помимо основных номинаций члены жюри в составе главы города Нижний Тагил Владислава Пинаева, заместителя министра агропромышленного комплекса Свердловской области Светланы Островской и организаторов мероприятия определили обладателя гран-при фестиваля «Боярыня Масленица». Им стал Нижнетагильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1. Помимо главного приза — электрогриля, подопечные центра получили награду за лучший детский блинный десерт.
Тагильчане и гости города сегодня презентовали свои блюда. Я очень рад, что многие впервые увидели наш обновленный дворец, который мы совсем недавно ввели в эксплуатации после капитального ремонта. Все очень вкусно, замечательно приготовлено, представлено. В пандемию мы не могли проводить такого рода мероприятия, но сейчас наверстаем упущенное, это объединяет нас, — пояснил Владислав Пинаев.
Сюрпризом для всех гостей фестиваля-конкурса стал мастер-класс по приготовлению блюд из блинов от семей градоначальника, председателя городской Думы и заместителя министра областного агрокомплекса. За короткое время они представили всем собравшимся салат, рулет и фаршированные блины.
Мы сегодня приготовили блины по-Пинаевски, фаршированные луком и яйцом, по рецепту мамы Владислава Юрьевича. Сам же глава города вырезал из овощей розу в честь прошедшего 8 Марта. Он подсмотрел этот способ, готовясь к мастер-классу. У нас почти каждое воскресенье дома готовятся блины. Это любимое всеми нами блюдо, — сообщила журналисту TagilCity.ru Елена Пинаева.
Как рассказал сам мэр, приготовление еды в семье лежит на плечах жены. Однако шашлык — дело мужское, поэтому за него всегда отвечает именно он.
Напомним, в 2024 году Масленичная неделя будет проходить с 11 по 17 марта. Ранее TagilCity.ru рассказывал о традициях празднования Масленицы.