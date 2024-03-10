Песни, конкурс и блины по-Пинаевски: в Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица»

Фестиваль-конкурс, посвященный Масленице, проходил в Нижнем Тагиле впервые. Организаторы решили, что у этого мероприятия должно быть исконно русское название. Так и получилось: празднику дали имя «Боярыня Масленица». В нем приняли участие 14 мастеров-любителей и профессиональных поваров из организаций общественного питания, Храма в честь Воскресения Христова (Качканар), Храма Александра Невского (Верхняя Тура) и других.