Площадь у памятника Героям ВОВ благоустроят в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
К работам подрядчику нужно приступить с 10 мая 2024 года и сдать объект к 31 июля.
Участок находится в центре поселка рядом со зданием администрации. Недалеко располагается остановка общественного транспорта. На территории расположен действующий памятник воинам, погибшим в годы ВОВ.
Согласно документации, строителям будет необходимо заменить рядом с памятником бетон на площадке, тротуарах и подъезде, а также обстроить спуск и восстановить газон. Общая площадь благоустройства составит более 1,7 тысячи квадратных метров.
Гарантия на выполненные работы составит три года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 марта 2024 года.
Ранее волонтер из Нижнего Тагила заявил о желании поставить памятник солдату, погибшему на СВО.