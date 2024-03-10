tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Под Нижним Тагилом предстоит благоустройство перед памятником Героям ВОВ

Площадь у памятника Героям ВОВ благоустроят в поселке под Нижним Тагилом

10 марта 2024, 13:30
Фото: 1MI

Под Нижним Тагилом предстоит благоустройство перед памятником Героям ВОВ

В селе Покровское-1 под Нижним Тагилом в скором времени предстоит благоустройство территории, которая прилегает к памятнику войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На эти цели выделено немного более трех миллионов рублей.

К работам подрядчику нужно приступить с 10 мая 2024 года и сдать объект к 31 июля.

Участок находится в центре поселка рядом со зданием администрации. Недалеко располагается остановка общественного транспорта. На территории расположен действующий памятник воинам, погибшим в годы ВОВ.

Согласно документации, строителям будет необходимо заменить рядом с памятником бетон на площадке, тротуарах и подъезде, а также обстроить спуск и восстановить газон. Общая площадь благоустройства составит более 1,7 тысячи квадратных метров.

Гарантия на выполненные работы составит три года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 марта 2024 года.

Ранее волонтер из Нижнего Тагила заявил о желании поставить памятник солдату, погибшему на СВО.

В Екатеринбурге появился памятник врачам медицины катастроф и санавиации
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Екатеринбурга через 80 лет нашла пропавшего во время ВОВ отцаОбновленный памятник «Европа — Азия» открылся в Первоуральске. Фото
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Благоустройство#Памятник#С. Покровское#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году
Вчера, 06:50
Взрослый и ребенок пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом и четырьмя легковыми авто
8 марта, 12:25
В Екатеринбурге виновником в обрушении полки с алкоголем в «Ленте» оказался ребенок
Вчера, 07:43
Бойцы СВО 8 марта вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы подарить цветы женщинам
Вчера, 06:32
Формальдегид превысил норму в 1,1 раза в Нижнем Тагиле 6 марта
Вчера, 12:45
Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием
8 марта, 14:47