Площадь у памятника Героям ВОВ благоустроят в поселке под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом предстоит благоустройство перед памятником Героям ВОВ

В селе Покровское-1 под Нижним Тагилом в скором времени предстоит благоустройство территории, которая прилегает к памятнику войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На эти цели выделено немного более трех миллионов рублей.