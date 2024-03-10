Подростки терроризируют водителей на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
По словам очевидцев, детям на вид около 12-15 лет. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Кидают глыбы на машины. Разбили лобовое. Может кто-то узнает свое чадо, и разберемся мирно, — рассказали очевидцы.
По их словам, если удастся разобраться с родителями хулиганов, то в полицию пострадавшие не будут обращаться.
Ранее сообщалось, что молодые люди нарисовали свастику на давтомобилях и фасаде дома. Их задержали. Это три юноши в возрасте 20 лет. Им грозит до 15 суток ареста.