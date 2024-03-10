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Подростки забрасывают снегом машины в Нижнем Тагиле

Подростки терроризируют водителей на Вагонке в Нижнем Тагиле

10 марта 2024, 09:03
Фото: 1MI

Подростки забрасывают снегом машины в Нижнем Тагиле

На Вагонке в Нижнем Тагиле подростки забрасывали машины снежками. Это произошло в районе Пихтовых гор около дороги, ведущей на лыжную базу.

По словам очевидцев, детям на вид около 12-15 лет. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Кидают глыбы на машины. Разбили лобовое. Может кто-то узнает свое чадо, и разберемся мирно, — рассказали очевидцы.

По их словам, если удастся разобраться с родителями хулиганов, то в полицию пострадавшие не будут обращаться.

Ранее сообщалось, что молодые люди нарисовали свастику на давтомобилях и фасаде дома. Их задержали. Это три юноши в возрасте 20 лет. Им грозит до 15 суток ареста.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Вагонка#Свердловская область#Полиция#Снег#Подростки#Родители#Пихтовые горы#Терроризм#Екатеринбург#Лобовое стекло#Хулиганы#Дарья Сорокина
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