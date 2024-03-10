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Posted 10 марта 2024, 10:23

Published 10 марта 2024, 10:23

Modified 10 марта 2024, 10:23

Updated 10 марта 2024, 10:23

Прокуратура взяла под контроль ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Прокуратура проконтролирует проверку аварии на трассе Екатеринбург — Алапаевск

10 марта 2024, 10:23
Фото: 1MI.

Прокуратура взяла под контроль ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск

В Березовском прокуратура начнет контролировать проведение проверки смертельной аварии, которая произошла на дороге Екатеринбург — Алапаевск.

Надзорный орган оценит решение, которое примут полицейские после доследственной проверки, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, дорожное происшествие случилось 9 марта 2024 года. На дороге столкнулись микроавтобус и автомобиль Peugeot.

В результате ДТП погибли пассажирка и водитель иномарки. Также пострадали четверо пассажиров микроавтобуса, среди них — 16-летняя девушка. Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля выехал на встречную полосу.

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