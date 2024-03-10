Прокуратура проконтролирует проверку аварии на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Posted 10 марта 2024, 10:23
Published 10 марта 2024, 10:23
Modified 10 марта 2024, 10:23
Updated 10 марта 2024, 10:23
Надзорный орган оценит решение, которое примут полицейские после доследственной проверки, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, дорожное происшествие случилось 9 марта 2024 года. На дороге столкнулись микроавтобус и автомобиль Peugeot.
В результате ДТП погибли пассажирка и водитель иномарки. Также пострадали четверо пассажиров микроавтобуса, среди них — 16-летняя девушка. Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля выехал на встречную полосу.