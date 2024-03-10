tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Прокуратура взяла под контроль ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Прокуратура проконтролирует проверку аварии на трассе Екатеринбург — Алапаевск

10 марта 2024, 10:23
Фото: 1MI

Прокуратура взяла под контроль ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск

В Березовском прокуратура начнет контролировать проведение проверки смертельной аварии, которая произошла на дороге Екатеринбург — Алапаевск.

Надзорный орган оценит решение, которое примут полицейские после доследственной проверки, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, дорожное происшествие случилось 9 марта 2024 года. На дороге столкнулись микроавтобус и автомобиль Peugeot.

В результате ДТП погибли пассажирка и водитель иномарки. Также пострадали четверо пассажиров микроавтобуса, среди них — 16-летняя девушка. Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля выехал на встречную полосу.

Под Горноуральским в ДТП с участием Renault и Hyundai пострадали несколько человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Свердловской области умерла в больнице после ДТП на трассе под ИвделемУчитель в Новоуральске ударил девочку-инвалида во время урокаДвое детей пострадали в ДТП с автомобилями в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Проверка#Прокуратура#ДТП#Полиция#Расследование#ЧП#Пострадавшие#Погибшие#Ведомство#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году
Вчера, 06:50
Взрослый и ребенок пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом и четырьмя легковыми авто
8 марта, 12:25
В Екатеринбурге виновником в обрушении полки с алкоголем в «Ленте» оказался ребенок
Вчера, 07:43
Бойцы СВО 8 марта вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы подарить цветы женщинам
Вчера, 06:32
Формальдегид превысил норму в 1,1 раза в Нижнем Тагиле 6 марта
Вчера, 12:45
Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием
8 марта, 14:47