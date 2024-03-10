Пьяная женщина ездила за рулем в Ирбите

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Поймали нарушительницу закона в ночь с 8 на 9 марта. Женщина ехала на машине Nissan Qashqai. Инспекторам она сообщала, что трезва и весь день работала, где пила лишь безалкогольные напитки. Об этом сообщили в ГИБДД.
Однако алкотестер показал, что она пьяна. Был составлен административный протокол. Теперь нарушительнице выпишут штраф около 30 тысяч, а также лишат прав на срок до года.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила купил права за 15 тысяч, но ездил недолго, так как был пойман инспекторами. Его тоже лишат водительского удостоверения и назначат штраф.