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Updated Сегодня, 09:34

В Ирбите поймана пьяная водитель иномарки

Пьяная женщина ездила за рулем в Ирбите

10 марта 2024, 09:32
Фото: 1MI

В Ирбите поймана пьяная водитель иномарки

В Ирбите на дороге была поймана пьяная 40-летняя женщина. Она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Поймали нарушительницу закона в ночь с 8 на 9 марта. Женщина ехала на машине Nissan Qashqai. Инспекторам она сообщала, что трезва и весь день работала, где пила лишь безалкогольные напитки. Об этом сообщили в ГИБДД.

Однако алкотестер показал, что она пьяна. Был составлен административный протокол. Теперь нарушительнице выпишут штраф около 30 тысяч, а также лишат прав на срок до года.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила купил права за 15 тысяч, но ездил недолго, так как был пойман инспекторами. Его тоже лишат водительского удостоверения и назначат штраф.

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#ГИБДД#Штраф#Криминал#Ирбит#Лишение прав#Машина#Алкогольное опьянение#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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