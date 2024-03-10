Пьяная женщина ездила за рулем в Ирбите

Поймали нарушительницу закона в ночь с 8 на 9 марта. Женщина ехала на машине Nissan Qashqai. Инспекторам она сообщала, что трезва и весь день работала, где пила лишь безалкогольные напитки. Об этом сообщили в ГИБДД.