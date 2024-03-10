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Жительница Екатеринбурга и ее мать устроили дебош в квартире бывшего девушки

Пьяные девушка и ее мать избили мужчину в Екатеринбурге. Он бросил девушку 8 марта

10 марта 2024, 11:42
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга и ее мать устроили дебош в квартире бывшего девушки

В Екатеринбурге девушка устроила дебош в квартире мужчины, который ее бросил. Инцидент случился 8 марта 2024 года.

Известно, что девушка и мужчина поссорились из-за того, что горожанин ее бросил в праздник. После этого екатеринбурженка приехала к нему домой вместе со своей матерью.

По словам очевидцев, женщины, которые были пьяными, стали бить мужчину и бросаться на него с ножом, а также они душили его кота, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

После того, как дебоширок выставили из квартиры, мать девушки вырвала на этаже водопроводную трубу. Вследствие этого несколько квартир в доме оказались затоплены. При этом, по словам женщины, она не помнит, что делала.

Напомним, 10 января 2024 года в Екатеринбурге сотрудники МЧС вступились за девушку, к которой приставала агрессивно настроенная компания мужчин. Один из них после этого избил спасателя. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

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