Пьяные девушка и ее мать избили мужчину в Екатеринбурге. Он бросил девушку 8 марта

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Известно, что девушка и мужчина поссорились из-за того, что горожанин ее бросил в праздник. После этого екатеринбурженка приехала к нему домой вместе со своей матерью.
По словам очевидцев, женщины, которые были пьяными, стали бить мужчину и бросаться на него с ножом, а также они душили его кота, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
После того, как дебоширок выставили из квартиры, мать девушки вырвала на этаже водопроводную трубу. Вследствие этого несколько квартир в доме оказались затоплены. При этом, по словам женщины, она не помнит, что делала.
Напомним, 10 января 2024 года в Екатеринбурге сотрудники МЧС вступились за девушку, к которой приставала агрессивно настроенная компания мужчин. Один из них после этого избил спасателя. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.