Самолет не полетит из Екатеринбурга в Казань

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Это следует из онлайн-табло. Вылет должен был состояться 10 марта в 20:50. Причины отмены перелета на табло не указаны.
По данным Ура.ру, рейс является чартерным и отменен по желанию заказчика. Им выступает хоккейный клуб.
Ранее, 7 марта, в Кольцово на шесть часов отложили вылет рейса «Уральских авиалиний» в Египет. причины задержки не уточнялись.
А в ночь с 9 на 10 марта в Кольцово наблюдались толпы людей из-за большого количества рейсов. В пресс-службе аэропорта рассказали, что ситуация уже нормализовалась.