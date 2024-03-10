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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Авиарейс из Екатеринбурга в Казань отменен

Самолет не полетит из Екатеринбурга в Казань

10 марта 2024, 10:29
Фото: 1MI

Авиарейс из Екатеринбурга в Казань отменен

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 10 марта был отменен рейс в Казань. Рейс должна была совершить авиакомпания «Аэрофлот».

Это следует из онлайн-табло. Вылет должен был состояться 10 марта в 20:50. Причины отмены перелета на табло не указаны.

По данным Ура.ру, рейс является чартерным и отменен по желанию заказчика. Им выступает хоккейный клуб.

Ранее, 7 марта, в Кольцово на шесть часов отложили вылет рейса «Уральских авиалиний» в Египет. причины задержки не уточнялись.

А в ночь с 9 на 10 марта в Кольцово наблюдались толпы людей из-за большого количества рейсов. В пресс-службе аэропорта рассказали, что ситуация уже нормализовалась.

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#Общество#Свердловская область#Авиакомпания#Аэрофлот#Казань#Рейс#Хоккейный клуб#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Отмена рейса
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