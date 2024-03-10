Сильный ветер и мокрый снег накроют Нижний Тагил на рабочей неделе

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Так, в понедельник, 11 марта, в городе будет -9 градусов. Будет ясно, а ветер в этот день достигнет восьми метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
Во вторник, 12 марта, будет -7 градусов в дневное время. Ветер стихнет, он достигнет максимум 4 метров в секунду. Ночью станет холоднее. Морозы могут дойти до -18 градусов.
В среду, 13 марта, ожидается -5 градусов с усилением ветра до 9 метров в секунду. Ночью опять похолодает до -18 градусов. В четверг синоптики ожидают -3 градуса и усиление ветра.
В пятницу, 15 марта, ожидается +1 градус, мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду. Количество выпадших осадков может превысить норму. А такой ветер может вызвать затруднения для прогулки, поездки на транспорте.
В выходные днем будет около +1 градуса, возможен мокрый снег и ветреность до 14 метров в секунду.
Напомним, что ранее тагильчан предупреждали о возможном сходе снега и сосулек с крыш. Поэтому горожанам посоветовали не ходить под крышами зданий, это может быть опасно.