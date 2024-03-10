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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Сильный ветер и мокрый снег накроют Нижний Тагил на рабочей неделе

Сильный ветер и мокрый снег накроют Нижний Тагил на рабочей неделе

10 марта 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
На рабочей неделе в Нижнем Тагиле метеорологами прогнозируется ветреная погода. Ближе к концу недели ожидается мокрый снег.

Так, в понедельник, 11 марта, в городе будет -9 градусов. Будет ясно, а ветер в этот день достигнет восьми метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

Во вторник, 12 марта, будет -7 градусов в дневное время. Ветер стихнет, он достигнет максимум 4 метров в секунду. Ночью станет холоднее. Морозы могут дойти до -18 градусов.

В среду, 13 марта, ожидается -5 градусов с усилением ветра до 9 метров в секунду. Ночью опять похолодает до -18 градусов. В четверг синоптики ожидают -3 градуса и усиление ветра.

В пятницу, 15 марта, ожидается +1 градус, мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду. Количество выпадших осадков может превысить норму. А такой ветер может вызвать затруднения для прогулки, поездки на транспорте.

В выходные днем будет около +1 градуса, возможен мокрый снег и ветреность до 14 метров в секунду.

Напомним, что ранее тагильчан предупреждали о возможном сходе снега и сосулек с крыш. Поэтому горожанам посоветовали не ходить под крышами зданий, это может быть опасно.

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