«Сначала они пели в караоке»: девушка и парень подрались в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Действие наблюдала очевидица, квартира которой находится по соседству. Она утверждает, что в помещении было двое мужчин и одна девушка, пишет Е1.
Сначала отдыхающие молодые люди пели в караоке в этой квартире, затем они стали кричать друг на друга и произошла драка. Соседка вместе с другим жильцом дома пошла на шум, чтобы помочь девушке. Около лифта они встретили сотрудниц скорой помощи, который сказали, что у соседа ножевое ранение.
Соседка утверждает, что сцепились двое: мужчина и девушка. А их друг лишь наблюдал все это действие.
В полиции пояснили, что 18-летняя злоумышленница задержана. Что произошло в квартире, они сейчас выясняют. Пострадавший мужчина находится в больнице.
Ранее сообщалось, что школьнику сломали нос во время драки в лицее в Екатеринбурге.