«Сначала они пели в караоке»: девушка и парень подрались в Екатеринбурге

Сначала отдыхающие молодые люди пели в караоке в этой квартире, затем они стали кричать друг на друга и произошла драка. Соседка вместе с другим жильцом дома пошла на шум, чтобы помочь девушке. Около лифта они встретили сотрудниц скорой помощи, который сказали, что у соседа ножевое ранение.