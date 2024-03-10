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Published Сегодня, 05:55

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Updated Сегодня, 05:57

В Екатеринбурге подрались парень и девушка

«Сначала они пели в караоке»: девушка и парень подрались в Екатеринбурге

10 марта 2024, 05:55
Фото: 1MI

В Екатеринбурге подрались парень и девушка

Драка между парнем и девушкой произошла в Екатеринбурге. Это случилось 9 марта примерно в 23:00 в Компрессорном районе.

Действие наблюдала очевидица, квартира которой находится по соседству. Она утверждает, что в помещении было двое мужчин и одна девушка, пишет Е1.

Сначала отдыхающие молодые люди пели в караоке в этой квартире, затем они стали кричать друг на друга и произошла драка. Соседка вместе с другим жильцом дома пошла на шум, чтобы помочь девушке. Около лифта они встретили сотрудниц скорой помощи, который сказали, что у соседа ножевое ранение.

Соседка утверждает, что сцепились двое: мужчина и девушка. А их друг лишь наблюдал все это действие.

В полиции пояснили, что 18-летняя злоумышленница задержана. Что произошло в квартире, они сейчас выясняют. Пострадавший мужчина находится в больнице.

Ранее сообщалось, что школьнику сломали нос во время драки в лицее в Екатеринбурге.

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