Свердловский боец победил китайца на престижном турнире

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Турнир состоялся в Майами. Прямая трансляция боя велась на телеканале «Матч ТВ».
После проигрыша во время боя с Мерабом Двалишвили Ян больше года не выходил в октагон (спецплощадка для боя). Все это время Петр все равно оставался в ТОП-5 спортсменов.
В первом раунде Ядонг бил точнее. В этом поединке он победил. Ближе к середине второго раунда Ян стал одерживать победу, так как скорость оппонента стала падать, и второй раунд он завершил лежа на спине. В третьем раунде россиянин тоже одержал победу.
Ранее сообщалось, что воспитанница СШ «Уралец» из Нижнего Тагила стала призером Первенства УрФО по дзюдо.