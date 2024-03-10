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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Боец из Свердловской области победил китайца Сонг Ядонга в Майами

Свердловский боец победил китайца на престижном турнире

10 марта 2024, 05:54
Фото: Со страницы во ВКонтакте Петра Яна

Боец из Свердловской области победил китайца Сонг Ядонга в Майами

Боец смешанных единоборств из Свердловской области Петр Ян победил спортсмена из Китая по имени Сонг Ядонг на UFC 299.

Турнир состоялся в Майами. Прямая трансляция боя велась на телеканале «Матч ТВ».

После проигрыша во время боя с Мерабом Двалишвили Ян больше года не выходил в октагон (спецплощадка для боя). Все это время Петр все равно оставался в ТОП-5 спортсменов.

В первом раунде Ядонг бил точнее. В этом поединке он победил. Ближе к середине второго раунда Ян стал одерживать победу, так как скорость оппонента стала падать, и второй раунд он завершил лежа на спине. В третьем раунде россиянин тоже одержал победу.

Ранее сообщалось, что воспитанница СШ «Уралец» из Нижнего Тагила стала призером Первенства УрФО по дзюдо.

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#Спорт#Свердловская область#Победа#Китай#Майами#Ринг#Екатеринбург#Петр Ян#Боец#Дарья Сорокина
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