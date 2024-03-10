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Танцоры из Нижнего Тагила стали лауреатами Международного конкурса

Танцоры из Нижнего Тагила стали лауреатами 1 степени на престижном конкурсе

10 марта 2024, 07:36
Фото: Городской дворец молодежи

Танцоры из Нижнего Тагила стали лауреатами Международного конкурса

Танцоры студии «Модерн» из Нижнего Тагила поучаствовали в Международном конкурсе «Кит», в котором завоевали звания лауреатов.

Так, лауреатом первой степени были названы взрослая уличная группа мальчиков с номером «Наши парни», старшая группа девочек с номером «Со мной», а также взрослая группа мальчиков и старшая группа девочек с номером «Родина Россия». Об этом сообщает Городской дворец молодежи.

Фото: Городской дворец молодежи

Лауреатом второй степени признали младшую уличную группу мальчиков с дебютным номером «На базу». Также ребята получили несколько дипломов.

Ранее сообщалось, что танцоры из «Родничка» взяли гран-при на Всероссийском чемпионате. В конкурсе участвовала средняя группа народного коллектива.

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Дипломы#Танцоры#Екатеринбург#Лауреаты#Дарья Сорокина#Мальчики#Международный конкурс#Кит
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