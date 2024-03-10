Танцоры из Нижнего Тагила стали лауреатами 1 степени на престижном конкурсе

Так, лауреатом первой степени были названы взрослая уличная группа мальчиков с номером «Наши парни», старшая группа девочек с номером «Со мной», а также взрослая группа мальчиков и старшая группа девочек с номером «Родина Россия». Об этом сообщает Городской дворец молодежи.