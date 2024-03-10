Танцоры из Нижнего Тагила стали лауреатами 1 степени на престижном конкурсе

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Так, лауреатом первой степени были названы взрослая уличная группа мальчиков с номером «Наши парни», старшая группа девочек с номером «Со мной», а также взрослая группа мальчиков и старшая группа девочек с номером «Родина Россия». Об этом сообщает Городской дворец молодежи.
Лауреатом второй степени признали младшую уличную группу мальчиков с дебютным номером «На базу». Также ребята получили несколько дипломов.
Ранее сообщалось, что танцоры из «Родничка» взяли гран-при на Всероссийском чемпионате. В конкурсе участвовала средняя группа народного коллектива.