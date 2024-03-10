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Updated Сегодня, 15:38

Две иномарки столкнулись на трассе Арамиль — Екатеринбург

Трое детей пострадали в ДТП на трассе Арамиль — Екатеринбург

10 марта 2024, 15:38
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Две иномарки столкнулись на трассе Арамиль — Екатеринбург

Автомобили Kia и Mercedes столкнулись на автодороге Арамиль — Екатеринбург. ДТП произошло 10 марта 2024 года.

Водитель Kia ехал из Кольцово в Арамиль. На трассе он не стал соблюдать безопасное расстояние до иномарки Mercedes, которая ехала впереди, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадали трое детей, которые ехали в Mercedes, а также мужчина, сидевший за рулем Kia. Медработники оказывают им необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ЧП. Транспортное движение на дороге не ограничено.

Напомним, 10 марта 2024 года на Сибирском тракте произошло ДТП между иномарками Ford Focus и Suzuki Swift. В результате происшествия пострадали женщина и мальчик, ехавшие на пассажирских сидениях в Suzuki.

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