Трое детей пострадали в ДТП на трассе Арамиль — Екатеринбург

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Водитель Kia ехал из Кольцово в Арамиль. На трассе он не стал соблюдать безопасное расстояние до иномарки Mercedes, которая ехала впереди, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В аварии пострадали трое детей, которые ехали в Mercedes, а также мужчина, сидевший за рулем Kia. Медработники оказывают им необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ЧП. Транспортное движение на дороге не ограничено.
Напомним, 10 марта 2024 года на Сибирском тракте произошло ДТП между иномарками Ford Focus и Suzuki Swift. В результате происшествия пострадали женщина и мальчик, ехавшие на пассажирских сидениях в Suzuki.