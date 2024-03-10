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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:46

Мужчина выгнал на улицу мать в Екатеринбурге

В Екатеринбурге дочь офицера КГБ оказалась на улице без жилья

10 марта 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney

Мужчина выгнал на улицу мать в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга Марина Антеева, которая является дочерью офицера КГБ СССР, оказалась на улице. Из дома ее выгнал сын.

Марина Антеева прожила в браке с мужем почти 30 лет. Он скончался от сердечной болезни, и тогда женщина осталась одна в двухкомнатной квартире. Сын переехал к ней и помог пережить потерю, пишет Ура.ру.

В 2006 году она случайно встретила Андрея, с которым они когда-то вместе учились. Они обменялись телефонами. Вскоре Андрей позвал Марину на свидание. Тогда же он признался, что в студенчестве был влюблен в нее. Женщина была ошарашена.

Через полгода Андрей предложил Марине жить вместе. В результате вместе они прожили 15 лет. Мужчина умер во сне, и Марина стала вдовой во второй раз. Она оставалась жить в квартире, принадлежащей умершему мужу, но через полгода его дети от прошлого брака попросили ее уйти. Тогда она вернулась в свою квартиру, но сын этому не обрадовался. Он стал часто ругаться и раздражаться на нее.

Тогда Марина ушла пожить к подруге, а когда вернулась, то услышала от сына просьбу уехать. Собрав вещи, женщина уехала в никуда. Вскоре у сына с женой родился ребенок и 2/3 квартиры они переписали на него.

Полгода женщина скиталась по знакомым, которые разрешали ненадолго останавливаться у них. В результате она нашла приют для бездомных и уже пять лет живет там. Сын звонил ей только один раз.

Ранее сообщалось, что тагильчанка потратила маткапитал на ипотеку, но ее обязали вернуть эту сумму.

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#Происшествия#Жилье#Квартира#Бездомные#Сын#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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