В Екатеринбурге дочь офицера КГБ оказалась на улице без жилья

Через полгода Андрей предложил Марине жить вместе. В результате вместе они прожили 15 лет. Мужчина умер во сне, и Марина стала вдовой во второй раз. Она оставалась жить в квартире, принадлежащей умершему мужу, но через полгода его дети от прошлого брака попросили ее уйти. Тогда она вернулась в свою квартиру, но сын этому не обрадовался. Он стал часто ругаться и раздражаться на нее.