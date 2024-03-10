В Екатеринбурге дочь офицера КГБ оказалась на улице без жилья

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Марина Антеева прожила в браке с мужем почти 30 лет. Он скончался от сердечной болезни, и тогда женщина осталась одна в двухкомнатной квартире. Сын переехал к ней и помог пережить потерю, пишет Ура.ру.
В 2006 году она случайно встретила Андрея, с которым они когда-то вместе учились. Они обменялись телефонами. Вскоре Андрей позвал Марину на свидание. Тогда же он признался, что в студенчестве был влюблен в нее. Женщина была ошарашена.
Через полгода Андрей предложил Марине жить вместе. В результате вместе они прожили 15 лет. Мужчина умер во сне, и Марина стала вдовой во второй раз. Она оставалась жить в квартире, принадлежащей умершему мужу, но через полгода его дети от прошлого брака попросили ее уйти. Тогда она вернулась в свою квартиру, но сын этому не обрадовался. Он стал часто ругаться и раздражаться на нее.
Тогда Марина ушла пожить к подруге, а когда вернулась, то услышала от сына просьбу уехать. Собрав вещи, женщина уехала в никуда. Вскоре у сына с женой родился ребенок и 2/3 квартиры они переписали на него.
Полгода женщина скиталась по знакомым, которые разрешали ненадолго останавливаться у них. В результате она нашла приют для бездомных и уже пять лет живет там. Сын звонил ей только один раз.
Ранее сообщалось, что тагильчанка потратила маткапитал на ипотеку, но ее обязали вернуть эту сумму.