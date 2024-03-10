В Екатеринбурге похолодает до -20 градусов

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
О предстоящем похолодании в городе сообщили специалисты УГМС. Ночью 13 марта в Екатеринбурге прогнозируется -16… -18 градусов. При этом в дневное время 12 и 13 марта будет потепление до -3 градусов.
С 14 марта синоптики предсказывают повышение температуры. Так, ниже -10 градусов столбики термометров опускаться не будут, днем 15 марта, возможно, потеплеет до нуля градусов, а 16 и 17 марта температура станет плюсовой.
Также на протяжении недели возможен небольшой снегопад.
Напомним, в Нижнем Тагиле на предстоящей неделе прогнозируются ветер, осадки, а также ночные морозы до -18 градусов. При этом к выходным потеплеет до +1 градуса.