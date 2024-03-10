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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Понижение температуры ожидается в Екатеринбурге 12 марта

В Екатеринбурге похолодает до -20 градусов

10 марта 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney

Понижение температуры ожидается в Екатеринбурге 12 марта

В Екатеринбурге вероятно похолодание ночью 12 марта 2024 года. Температура воздуха может опуститься до отметки -20 градусов.

О предстоящем похолодании в городе сообщили специалисты УГМС. Ночью 13 марта в Екатеринбурге прогнозируется -16… -18 градусов. При этом в дневное время 12 и 13 марта будет потепление до -3 градусов.

С 14 марта синоптики предсказывают повышение температуры. Так, ниже -10 градусов столбики термометров опускаться не будут, днем 15 марта, возможно, потеплеет до нуля градусов, а 16 и 17 марта температура станет плюсовой.

Также на протяжении недели возможен небольшой снегопад.

Напомним, в Нижнем Тагиле на предстоящей неделе прогнозируются ветер, осадки, а также ночные морозы до -18 градусов. При этом к выходным потеплеет до +1 градуса.

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#Нижний Тагил#Осадки#Температура воздуха#Снегопад#Похолодание#Прогноз погоды#Синоптики#Окружающая среда#Весна#Природа#УГМС#Март#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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