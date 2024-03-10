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Чемпион мира по хоккею с мячом умер в Екатеринбурге

В Екатеринбурге простятся с чемпионом мира по хоккею с мячом Николаем Дураковым

10 марта 2024, 09:36
Фото: 1MI

Чемпион мира по хоккею с мячом умер в Екатеринбурге

В Екатеринбурге умер легендарный хоккеист с мячом Николай Дураков. Его не стало 9 марта на 90-м году жизни.

Николая Дураков был признан лучшим игроком XX века. По данным федерации хоккея с мячом, Николай Александрович был многократным чемпионом Советского Союза. А еще он в свое время получил множество престижных Кубков и других наград.

Николай трижды получал звание лучшего игрока. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова высказала соболезнования семье спортсмена. Она сказала, что его очень уважали местные жители.

Ранее в уральской столице умер спортсмен Дмитрий Кимак. Ему было 28 лет. Незадолго до гибели он сидел на строгой диете. Умер мужчина на глазах у своей девушки. Ему стало плохо в ванной комнате.

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