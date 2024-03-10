В Екатеринбурге простятся с чемпионом мира по хоккею с мячом Николаем Дураковым

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Николая Дураков был признан лучшим игроком XX века. По данным федерации хоккея с мячом, Николай Александрович был многократным чемпионом Советского Союза. А еще он в свое время получил множество престижных Кубков и других наград.
Николай трижды получал звание лучшего игрока. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова высказала соболезнования семье спортсмена. Она сказала, что его очень уважали местные жители.
Ранее в уральской столице умер спортсмен Дмитрий Кимак. Ему было 28 лет. Незадолго до гибели он сидел на строгой диете. Умер мужчина на глазах у своей девушки. Ему стало плохо в ванной комнате.