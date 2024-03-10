В Нижнем Тагиле 61-му маршруту муниципального автобуса продлили расписание

А для того, чтобы тагильчанам было удобно передвигаться, в МУП «Тагильский трамвай» сделали раздвижку с рейсами трамваев №6. Там напомнили, что при оплате по безналичному расчету в течение 50 минут можно пересесть на любой другой трамвай, который едет по отличающемуся маршруту.