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В Нижнем Тагиле изменили расписание 61 маршрута муниципального автобуса

В Нижнем Тагиле 61-му маршруту муниципального автобуса продлили расписание

10 марта 2024, 14:48
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле изменили расписание 61 маршрута муниципального автобуса

С 8 марта 2024 года в Нижнем Тагиле продлили расписание маршрута муниципального автобуса №61, который курсирует из Северного поселка до Пихтовых гор в Дзержинском районе.

Изменения в расписании маршрута были сделаны на основании пожелания пассажиров, а также по результатам затрачиваемого времени на рейс. В результате, с 8 марта 2024 года время работы муниципального автобуса было увеличено.

Отправления от остановки
«Поселок Северный»		 Отправления от остановки
«Пихтовые Горы»
6:15 6:45
6:30 7:00
7:00 7:30
7:25 7:55
7:42 8:12
7:57 8:27
8:12 8:42
8:35 9:05
8:52 9:22
9:07 9:37
9:22 9:52
9:47 10:17
10:02 10:32
10:17 10:47
10:30 11:00
10:57 11:27
11:15 11:45
11:30 12:00
12:00 12:30
12:15 12:45
12:30 13:00
12:45 13:15
13:00 13:30
13:15 13:45
13:30 14:00
13:45 14:15
14:00 14:30
14:40 15:10
15:00 15:30
15:20 15:50
15:35 16:05
15:50 16:20
16:05 16:35
16:25 16:55
16:45 17:15
17:02 17:32
17:20 17:50
17:38 18:08
17:55 18:25
18:10 18:40
18:45 19:15
19:05 19:35
19:35 20:05
20:25 20:55
21:15 21:45
22:05 22:35

А для того, чтобы тагильчанам было удобно передвигаться, в МУП «Тагильский трамвай» сделали раздвижку с рейсами трамваев №6. Там напомнили, что при оплате по безналичному расчету в течение 50 минут можно пересесть на любой другой трамвай, который едет по отличающемуся маршруту.

Остальные муниципальные автобусы в Нижнем Тагиле пока следуют согласно старому, ранее утвержденному расписанию.

Расписание муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле. Список
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