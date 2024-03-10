В Нижнем Тагиле 61-му маршруту муниципального автобуса продлили расписание

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Изменения в расписании маршрута были сделаны на основании пожелания пассажиров, а также по результатам затрачиваемого времени на рейс. В результате, с 8 марта 2024 года время работы муниципального автобуса было увеличено.
|Отправления от остановки
«Поселок Северный»
|Отправления от остановки
«Пихтовые Горы»
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|6:45
|6:30
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|7:00
|7:30
|7:25
|7:55
|7:42
|8:12
|7:57
|8:27
|8:12
|8:42
|8:35
|9:05
|8:52
|9:22
|9:07
|9:37
|9:22
|9:52
|9:47
|10:17
|10:02
|10:32
|10:17
|10:47
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|11:27
|11:15
|11:45
|11:30
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|12:00
|12:30
|12:15
|12:45
|12:30
|13:00
|12:45
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|14:40
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|15:00
|15:30
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|16:05
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|16:05
|16:35
|16:25
|16:55
|16:45
|17:15
|17:02
|17:32
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|17:50
|17:38
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А для того, чтобы тагильчанам было удобно передвигаться, в МУП «Тагильский трамвай» сделали раздвижку с рейсами трамваев №6. Там напомнили, что при оплате по безналичному расчету в течение 50 минут можно пересесть на любой другой трамвай, который едет по отличающемуся маршруту.
Остальные муниципальные автобусы в Нижнем Тагиле пока следуют согласно старому, ранее утвержденному расписанию.