Вспышка кори зафиксирована в УрФУ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Случаи болезни зафиксированы в институте радиоэлектроники и информтехнологий, сообщает «Уралинформбюро».
Известно, что заболели несколько человек. По данным источника издания, в вузе проводится вакцинация, однако на дистанционку студентов не переведут.
Напомним, что недавно обучающиеся УрФУ получили письма о сильной заболеваемости ОРВИ, коклюшем и корью. В общей сложности в уральской столице выявлено 60 случаев болезни корью.
Ранее сообщалось, что корь приезжает в регион преимущественно вместе с мигрантами и туристами. Это 40% случаев.