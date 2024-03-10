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В Екатеринбурге зафиксировала вспышка кори

Вспышка кори зафиксирована в УрФУ в Екатеринбурге

10 марта 2024, 08:08
Фото: 1MI

В Екатеринбурге зафиксировала вспышка кори

В Екатеринбурге в УрФУ среди обучающихся зафиксировали заболевания корью. На удаленный формат обучения из-за этого вуз не планирует переходить.

Случаи болезни зафиксированы в институте радиоэлектроники и информтехнологий, сообщает «Уралинформбюро».

Известно, что заболели несколько человек. По данным источника издания, в вузе проводится вакцинация, однако на дистанционку студентов не переведут.

Напомним, что недавно обучающиеся УрФУ получили письма о сильной заболеваемости ОРВИ, коклюшем и корью. В общей сложности в уральской столице выявлено 60 случаев болезни корью.

Ранее сообщалось, что корь приезжает в регион преимущественно вместе с мигрантами и туристами. Это 40% случаев.

Вакцины от кори больше нет в аптеках Екатеринбурга
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#Свердловская область#Здоровье#Студенты#Вакцинация#Вуз#Корь#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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