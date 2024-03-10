tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Пенсионерка из Екатеринбурга заплатила за ремонт унитаза 17 тысяч рублей

Заявление в полицию на мастера по ремонту унитазов написала жительница Екатеринбурга

10 марта 2024, 11:40
Фото: 1MI

Пенсионерка из Екатеринбурга заплатила за ремонт унитаза 17 тысяч рублей

В Екатеринбурге на мастера по ремонту унитазов поступило заявление в полицию. Дело в том, что местная жительница пожаловалась на него после того, как ей выставили огромный счет за ремонт.

Пострадавшей 74 года. За устранение течи в унитазе с нее взяли 17 тысяч рублей, пишет Е1.

Внук женщины рассказал, что в унитазе требовалось всего лишь заменить прокладку. Мастера пенсионерка вызвала по номеру, который был указан на стенде у подъезда.

Наличными с пожилой женщины мастер взял 5 тысяч рублей, а еще почти 12 тысяч рублей она ему перевела на карту. Мужчина уверен, что это были мошенники. Они представляются мастерами управляющей компании и берут с пенсионеров необоснованно большие деньги за ремонт. Такие махинации проделывают сантехники и электрики.

«Диспетчер» ответил по номеру, указанному как телефон мастера. Мужчина сказал, что они — частная компания «Сервисный центр по сантехнике и электрике». На вопросы о том, где их офис и кто их руководитель, он не смог ответить.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга отдала незнакомцу 400 тысяч. Их получил «курьер» прямо около ее дома. Его вскоре задержали. А вот главный злоумышленник, которому и были переведены все средства, не вычислен.

Аферу на 200 миллионов провернули в Екатеринбурге мошенники
Узнать подробнее
Читайте также:
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникамКак защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?Мошенники обманули профессора из Екатеринбурга на 1,3 млн рублей
#Происшествия#Полиция#Пенсионерка#Управляющая компания#Мошенники#Мастер#18+#Диспетчер#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Сантехники
Подпишитесь
Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году
Вчера, 06:50
Взрослый и ребенок пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом и четырьмя легковыми авто
8 марта, 12:25
В Екатеринбурге виновником в обрушении полки с алкоголем в «Ленте» оказался ребенок
Вчера, 07:43
Бойцы СВО 8 марта вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы подарить цветы женщинам
Вчера, 06:32
Формальдегид превысил норму в 1,1 раза в Нижнем Тагиле 6 марта
Вчера, 12:45
Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием
8 марта, 14:47