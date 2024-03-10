Заявление в полицию на мастера по ремонту унитазов написала жительница Екатеринбурга

Наличными с пожилой женщины мастер взял 5 тысяч рублей, а еще почти 12 тысяч рублей она ему перевела на карту. Мужчина уверен, что это были мошенники. Они представляются мастерами управляющей компании и берут с пенсионеров необоснованно большие деньги за ремонт. Такие махинации проделывают сантехники и электрики.