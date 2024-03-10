Заявление в полицию на мастера по ремонту унитазов написала жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Пострадавшей 74 года. За устранение течи в унитазе с нее взяли 17 тысяч рублей, пишет Е1.
Внук женщины рассказал, что в унитазе требовалось всего лишь заменить прокладку. Мастера пенсионерка вызвала по номеру, который был указан на стенде у подъезда.
Наличными с пожилой женщины мастер взял 5 тысяч рублей, а еще почти 12 тысяч рублей она ему перевела на карту. Мужчина уверен, что это были мошенники. Они представляются мастерами управляющей компании и берут с пенсионеров необоснованно большие деньги за ремонт. Такие махинации проделывают сантехники и электрики.
«Диспетчер» ответил по номеру, указанному как телефон мастера. Мужчина сказал, что они — частная компания «Сервисный центр по сантехнике и электрике». На вопросы о том, где их офис и кто их руководитель, он не смог ответить.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга отдала незнакомцу 400 тысяч. Их получил «курьер» прямо около ее дома. Его вскоре задержали. А вот главный злоумышленник, которому и были переведены все средства, не вычислен.