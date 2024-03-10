Жителей Свердловской области предупредили о новой схеме аферистов

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь помощником главврача поликлиники, и сообщают, что у них плохие результаты анализов, в связи с чем необходимо срочно лечиться, рассказали в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».
После этого с жертвой связывается сам «главврач», который говорит, что человека готов лечить профессор медицины, однако это лечение платное, так как нужно приобретать дорогой препарат.
В связи с этим человеку предлагают перевести на определенный счет деньги якобы на закупку лекарства и курс лечения. Получив деньги, злоумышленники перестают выходить на связь.
Напомним, в Екатеринбурге пожилая женщина отдала мошенникам 400 тысяч рублей.