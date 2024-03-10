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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Жителям Свердловской области рассказали о новой схеме мошенничества

Жителей Свердловской области предупредили о новой схеме аферистов

10 марта 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney

Жителям Свердловской области рассказали о новой схеме мошенничества

Сотрудники полиции предупредили жителей Свердловской области о том, что мошенники придумали новый вид выманивания денег. У них забирают деньги под видом врачей.

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь помощником главврача поликлиники, и сообщают, что у них плохие результаты анализов, в связи с чем необходимо срочно лечиться, рассказали в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

После этого с жертвой связывается сам «главврач», который говорит, что человека готов лечить профессор медицины, однако это лечение платное, так как нужно приобретать дорогой препарат.

В связи с этим человеку предлагают перевести на определенный счет деньги якобы на закупку лекарства и курс лечения. Получив деньги, злоумышленники перестают выходить на связь.

Напомним, в Екатеринбурге пожилая женщина отдала мошенникам 400 тысяч рублей.

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