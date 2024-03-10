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Шашлыки жарили на балконе жители Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга развели костер на балконе многоэтажки ради шашлыков

10 марта 2024, 06:47
Фото: 1MI

Шашлыки жарили на балконе жители Екатеринбурга

В Екатеринбурге местные жители решили пожарить шашлыки. Огонь они развели прямо в квартире на пятом этаже в доме по улице Кольцевая.

В результате соседи вызвали спасателей. Об этом сообщается паблике «Екатеринбург ЧП».

Пожарным пришлось забегать в квартиру и тушить огонь. Кроме того, спасатели объяснили отдыхающим, что жарить шашлыки на открытом огне в жилом доме неприемлемо.

Ранее сообщалось, что на складе в Арамиле произошел крупный пожар из-за кебабов. Пришлось эвакуировать семь человек. Дело в том, что кто-то решил пожарить кебабы, которые были оставлены готовиться на открытом огне.

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#Происшествия#Пожар#Пожарные#Огонь#Многоэтажка#18+#Екатеринбург#Шашлыки#Дарья Сорокина
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