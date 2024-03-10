Жители Екатеринбурга развели костер на балконе многоэтажки ради шашлыков

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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В результате соседи вызвали спасателей. Об этом сообщается паблике «Екатеринбург ЧП».
Пожарным пришлось забегать в квартиру и тушить огонь. Кроме того, спасатели объяснили отдыхающим, что жарить шашлыки на открытом огне в жилом доме неприемлемо.
Ранее сообщалось, что на складе в Арамиле произошел крупный пожар из-за кебабов. Пришлось эвакуировать семь человек. Дело в том, что кто-то решил пожарить кебабы, которые были оставлены готовиться на открытом огне.