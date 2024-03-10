Жители толпились в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В связи с этим вылет оказался под угрозой, поделились свидетели событий. По их словам, люди ожидали не только попадания на территорию аэропорта, но и чтобы пройти регистрацию и досмотр, а также на трапе, пишет Е1 со ссылкой на свидетеля.
В Кольцово объяснили эту ситуацию тем, что периодически в аэропорту бывает многолюдно. Связано это с большим количеством рейсов. Тем не менее, такие очереди быстро рассасываются. Так произошло и в этот раз, и сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Напомним, что в последний раз огромная очередь на несколько десятков метров образовалась в Кольцово в январе.