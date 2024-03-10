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Updated Сегодня, 06:16

Длинные очереди наблюдались в аэропорту в Екатеринбурге ночью

Жители толпились в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

10 марта 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney

Длинные очереди наблюдались в аэропорту в Екатеринбурге ночью

В ночь на 10 марта в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге скопились очереди. Они наблюдались в зонах досмотра и даже на трапе.

В связи с этим вылет оказался под угрозой, поделились свидетели событий. По их словам, люди ожидали не только попадания на территорию аэропорта, но и чтобы пройти регистрацию и досмотр, а также на трапе, пишет Е1 со ссылкой на свидетеля.

В Кольцово объяснили эту ситуацию тем, что периодически в аэропорту бывает многолюдно. Связано это с большим количеством рейсов. Тем не менее, такие очереди быстро рассасываются. Так произошло и в этот раз, и сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что в последний раз огромная очередь на несколько десятков метров образовалась в Кольцово в январе.

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#Общество#Кольцово#Пассажиры#Досмотр#Аэропорт#Толпа#Екатеринбург#Очереди#Дарья Сорокина
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