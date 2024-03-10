Жители толпились в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

В Кольцово объяснили эту ситуацию тем, что периодически в аэропорту бывает многолюдно. Связано это с большим количеством рейсов. Тем не менее, такие очереди быстро рассасываются. Так произошло и в этот раз, и сейчас аэропорт работает в штатном режиме.