11 пьяных водителей ездили по Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Также было обнаружено четыре водителя, который отказались от медосвидетельствования. На одного автомобилиста возбудили уголовное дело за повторное пьяное вождение. Всех этих водителей отстранили от управления авто, сообщили в Госавтоинспекции.
К примеру, 8 марта был остановлен 39-летний пьяный водитель. Он ехал домой из бани, где выпил. Теперь его оштрафуют на сумму до 30 тысяч и лишат прав на срок до двух лет.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила купил права за 15 тысяч, но ездил недолго, так как его поймали.