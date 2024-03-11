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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

11 пьяных водителей поймано в Нижнем Тагиле

11 пьяных водителей ездили по Нижнему Тагилу

11 марта 2024, 11:23
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

11 пьяных водителей поймано в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле поймано 11 пьяных водителей и 9 автомобилистов без прав. Их обнаружили во время рейда, который состоялся с 7 по 10 марта.

Также было обнаружено четыре водителя, который отказались от медосвидетельствования. На одного автомобилиста возбудили уголовное дело за повторное пьяное вождение. Всех этих водителей отстранили от управления авто, сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

К примеру, 8 марта был остановлен 39-летний пьяный водитель. Он ехал домой из бани, где выпил. Теперь его оштрафуют на сумму до 30 тысяч и лишат прав на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила купил права за 15 тысяч, но ездил недолго, так как его поймали.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Уголовное дело#Штраф#Рейд#Водители#Лишение прав#Екатеринбург#Пьяные водители#Дарья Сорокина#Медосвидетельствование
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