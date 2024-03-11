«Антон» из «Уральских пельменей» подрался с подростками в метро Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
58-летний «Антон» из «Уральских пельменей» в ночь с 9 на 10 марта устроил в екатеринбургской подземке схватку с проходящими мимо подростками. Об этом информирует телеграм-канал Shot.
До этого Дмитрий Соколов отдыхал в Bla bla bar в компании девушек. Возвращаясь домой на метро, Соколов вступил в конфликт с несовершеннолетними юношами, которые начали снимать его на телефон.
На кадрах видно, как Соколов угрожающе надвигается на одного из подростков, а затем слышан звук удара. По словам молодых людей, он был нанесен Соколовым.
Ни одна из сторон конфликта в полицию не обращалась, однако сведения об инциденте после опубликования видео в сети были зарегистрированы в дежурной части №5 Екатеринбурга.
Ранее в центре Екатеринбурга произошла драка в ТРЦ «Антей» с участием молодежи.