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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов подрался с детьми в Екатеринбурге

«Антон» из «Уральских пельменей» подрался с подростками в метро Екатеринбурга

11 марта 2024, 12:29
Фото: официальная группа «Уральских пельменей» в ВК

Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов подрался с детьми в Екатеринбурге

В метро Екатеринбурга актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов пытался выяснить отношения с несовершеннолетними с помощью кулаков.

58-летний «Антон» из «Уральских пельменей» в ночь с 9 на 10 марта устроил в екатеринбургской подземке схватку с проходящими мимо подростками. Об этом информирует телеграм-канал Shot.

До этого Дмитрий Соколов отдыхал в Bla bla bar в компании девушек. Возвращаясь домой на метро, Соколов вступил в конфликт с несовершеннолетними юношами, которые начали снимать его на телефон.

На кадрах видно, как Соколов угрожающе надвигается на одного из подростков, а затем слышан звук удара. По словам молодых людей, он был нанесен Соколовым.

Ни одна из сторон конфликта в полицию не обращалась, однако сведения об инциденте после опубликования видео в сети были зарегистрированы в дежурной части №5 Екатеринбурга.

Ранее в центре Екатеринбурга произошла драка в ТРЦ «Антей» с участием молодежи.

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#Происшествия#Полиция#Подростки#Драка#Потасовка#Несовершеннолетние#Актер#Уральские пельмени#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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