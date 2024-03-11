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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Нижнем Тагиле архитектурной подсветкой украсит дома компания из Екатеринбурга

Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле

11 марта 2024, 11:45
Фото: Проектная документация

В Нижнем Тагиле архитектурной подсветкой украсит дома компания из Екатеринбурга

Архитектурную подсветку на 11 домах в центре Нижнего Тагила будет делать компания из Екатеринбурга, которая ранее уже занималась такими работами. Тендер выиграло ООО «ПК „ЛЭД Энерджи“».

На тендер заявились сразу четыре различных организации. Договор администрация города заключит с «ЛЭД Энерджи», так как эта компания снизила максимальную цену тендера более чем на 40%, а именно с 38,9 миллиона до 22,7 миллиона.

Все работы подрядчику необходимо окончить за 45 рабочих дней. Подсветкой засияют дома на проспектах Ленина, Мира и улице Карла Маркса. Известно, что специалисты будут использовать снаряжение для альпинистов или подъемники, так как строительные леса у зданий ставить не будут.

Производственная компания «ЛЭД Энерджи» была зарегистрирована в Екатеринбурге в 2013 году. Ее руководителем является Сергей Шуткин. Всего организация заключила четыре госконтракта, два из которых с СЗГХ Нижнего Тагила на сумму 14,7 миллиона рублей. Ранее компания уже оборудовала архитектурную подсветку на домах в центре города.

В центре Нижнего Тагила появится новая подсветка на зданиях
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