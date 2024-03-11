Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
На тендер заявились сразу четыре различных организации. Договор администрация города заключит с «ЛЭД Энерджи», так как эта компания снизила максимальную цену тендера более чем на 40%, а именно с 38,9 миллиона до 22,7 миллиона.
Все работы подрядчику необходимо окончить за 45 рабочих дней. Подсветкой засияют дома на проспектах Ленина, Мира и улице Карла Маркса. Известно, что специалисты будут использовать снаряжение для альпинистов или подъемники, так как строительные леса у зданий ставить не будут.
Производственная компания «ЛЭД Энерджи» была зарегистрирована в Екатеринбурге в 2013 году. Ее руководителем является Сергей Шуткин. Всего организация заключила четыре госконтракта, два из которых с СЗГХ Нижнего Тагила на сумму 14,7 миллиона рублей. Ранее компания уже оборудовала архитектурную подсветку на домах в центре города.