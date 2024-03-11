Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле

Производственная компания «ЛЭД Энерджи» была зарегистрирована в Екатеринбурге в 2013 году. Ее руководителем является Сергей Шуткин. Всего организация заключила четыре госконтракта, два из которых с СЗГХ Нижнего Тагила на сумму 14,7 миллиона рублей. Ранее компания уже оборудовала архитектурную подсветку на домах в центре города.