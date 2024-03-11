Байден просит у конгресса $1,5 млрд на сдерживание России

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Запрос основывается на дополнительной просьбе, которую Белый дом представил в октябре 2023 года. Предполагается, что эти средства будут направлены на борьбу с российской агрессией в Европе, Евразии и Центральной Азии.
Кроме того, планируется использовать финансирование для укрепления союзников Соединенных Штатов и поддержки демократических реформ в регионе, пишут «Известия».
В пресс-релизе отмечается, что запрос на финансовый год 2025 отражает постоянную поддержку стран с нестабильной ситуацией — Молдавия, Грузия. Кроме того, средства будут способствовать развитию демократического будущего в Белоруссии, а также укреплению экономической и демократической стабильности Армении и ее связей с Западом.
Также планируется выделить $482 млн Украине, из которых $95 млн будут использованы для обеспечения срочной помощи украинской армии. Остальные средства будут направлены на стимулирование экономического роста, программы здравоохранения и другие мероприятия в сфере безопасности.