Байден просит у конгресса $1,5 млрд на сдерживание России

В пресс-релизе отмечается, что запрос на финансовый год 2025 отражает постоянную поддержку стран с нестабильной ситуацией — Молдавия, Грузия. Кроме того, средства будут способствовать развитию демократического будущего в Белоруссии, а также укреплению экономической и демократической стабильности Армении и ее связей с Западом.