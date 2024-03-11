tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Менеджер Соколова: актера не было при потасовке в метро Екатеринбурга

Дмитрия Соколова при драке в метро Екатеринбурга могли подставить с помощью маски

11 марта 2024, 14:19
Фото: 1MI

Менеджер Соколова: актера не было при потасовке в метро Екатеринбурга

Представитель актера Дмитрия Соколова заявил, что шоумен не участвовал в разборках в подземке Екатеринбурга. Это был некто в силиконовой маске.

Актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов не участвовал в разборках с компанией молодых людей в екатеринбургской подземке. Об этом в комментарии E1.ru рассказал менеджер шоумена по имени Влад.

По его словам, на видео, которое появилось в сети, снят другой человек: он либо очень похож на Дмитрия, либо надел силиконовую маску. Возможно, это сделал кто-то фанатов.

Как подчеркнул Влад, это провокация: Дмитрий Соколов никогда бы себе такого не позволил. К тому же маски сегодня выпускают высочайшего качества, так что подделку трудно отличить на видео.

Ранее стало известно, что Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» мог ударить подростка в уральской подземке.

Читайте также:
«Антон» из «Уральских пельменей» подрался с подростками в метро ЕкатеринбургаПодростки устроили жестокую драку в подъезде многоэтажки в Нижнем ТагилеСемиклассники из Екатеринбурга пытались выяснить отношения с помощью ножа и «розочки»
#Общество#Метро#Подростки#Драка#Актер#Уральские пельмени#18+#Екатеринбург#Инцидент#Станция метро#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Сегодня, 11:26
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Сегодня, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Сегодня, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Сегодня, 11:45
Мощная магнитная буря накрыла Землю. Как это скажется на свердловчанах
Сегодня, 11:41
Песни, конкурс и блины по-Пинаевски: в Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица»
Вчера, 13:15