Дмитрия Соколова при драке в метро Екатеринбурга могли подставить с помощью маски

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов не участвовал в разборках с компанией молодых людей в екатеринбургской подземке. Об этом в комментарии E1.ru рассказал менеджер шоумена по имени Влад.
По его словам, на видео, которое появилось в сети, снят другой человек: он либо очень похож на Дмитрия, либо надел силиконовую маску. Возможно, это сделал кто-то фанатов.
Как подчеркнул Влад, это провокация: Дмитрий Соколов никогда бы себе такого не позволил. К тому же маски сегодня выпускают высочайшего качества, так что подделку трудно отличить на видео.
Ранее стало известно, что Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» мог ударить подростка в уральской подземке.