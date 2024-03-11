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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Эксперт поделилась, какое жилье запрещено в Турции и пользуется спросом в России

Эксперт поделилась, какое жилье запрещено в Турции и пользуется спросом в России

11 марта 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney
По какой причине россияне часто могут позволить себе квартиру-студию, поделилась эксперт в области недвижимости Алена Прохновская.

Речь идет о малометражных квартирах, которые в последнее время стали трендом. Так, в сентябре прошлого года в новостройках столицы средняя площадь студий составляла 24,2 «квадрата». Об этом сообщают Newia.

Отмечается, что цена жилья также сильно выросла. За последние пять лет средняя цена за один «квадрат» возросла на 91%. Это 364,2 тысячи.

По словам эксперта по жилью Алены Прохновской, современные тенденции на рынке жилья говорят об увеличивающейся популярности студий и квартир с одной комнатой. Это связано с минимализмом, желании сэкономить.

По мнению эксперта, студии не всегда удобны для жизни. Особенно, если у семьи есть дети. Зато такие квартиры можно сдавать в аренду и зарабатывать на этом.

Также специалист выразила оптимизм относительно дальнейшего развития рынка недвижимости. Она рассказала, что в Турции студии запрещены по закону. Там такие квартиры считаются непригодными для жизни.

Ранее в Екатеринбурге дочь офицера КГБ оказалась на улице без жилья. Их дома ее выставил собственный сын. Теперь она живет в приюте для бездомных.

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