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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Похолодание прогнозируется в Свердловской области

Холодная воздушная масса накроет Свердловскую область

11 марта 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney

Похолодание прогнозируется в Свердловской области

Похолодание придет в Свердловскую область. Холода прогнозируются 11 и 12 марта на высоте около 1,5 километра.

В связи с этим до 13 марта ночью будет -20…25 градусов, отмечает свердловский метеоролог Алексей Пулин.

Холода закончатся 13–14 марта. Теплый воздух к этому периоду придет на Средний Урал с запада и юго-запада. Так, 11 марта днем в регионе будет -4…9 градусов.

В Екатеринбурге будет облачно, ветер западный до 2-7 метров в секунду, вероятны осадки. Днем будет -5…7 градусов. Потепление придет 15 и 16 марта, в эти дни будет +1 градус.

Напомним, что сильный ветер и мокрый снег придут в Нижний Тагил на рабочей неделе.

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