Холодная воздушная масса накроет Свердловскую область

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В связи с этим до 13 марта ночью будет -20…25 градусов, отмечает свердловский метеоролог Алексей Пулин.
Холода закончатся 13–14 марта. Теплый воздух к этому периоду придет на Средний Урал с запада и юго-запада. Так, 11 марта днем в регионе будет -4…9 градусов.
В Екатеринбурге будет облачно, ветер западный до 2-7 метров в секунду, вероятны осадки. Днем будет -5…7 градусов. Потепление придет 15 и 16 марта, в эти дни будет +1 градус.
Напомним, что сильный ветер и мокрый снег придут в Нижний Тагил на рабочей неделе.