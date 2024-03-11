Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина

Женщина пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Женщина пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле. Все произошло рано утром 11 марта на улице Индустриальная. Столкнулись два автомобиля. За рулем одной из машин находилась женщина, сейчас она в больнице. Виновник инцидента, водитель другой машины, был трезв. Все произошло из-за его невнимательности.