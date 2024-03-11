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ДТП на перекрестке Цилковского-Индустриальная

Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина

11 марта 2024, 07:52
Фото: tagilcity.ru
ДТП на перекрестке Цилковского-Индустриальная

Женщина пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Женщина пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле. Все произошло рано утром 11 марта на улице Индустриальная. Столкнулись два автомобиля. За рулем одной из машин находилась женщина, сейчас она в больнице. Виновник инцидента, водитель другой машины, был трезв. Все произошло из-за его невнимательности.

11 марта, рано утром в 8:20 произошло ДТП. На регулируемом перекрестке автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения, вдвигаясь на зеленый сигнал светофора при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Kiа, которым управляла женщина 1977 года рождения. В результате произошло столкновение.

Пострадала водитель автомобиля Kiа, после осмотра с диагнозом: ушиб мягких тканей грудной клетки и левой голени доставлена для оказания медицинской помощи в ГБУЗ СО ЦГБ 3, — рассказала Ксения Парамонова, начальник отделения пропаганды ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское».

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, в результате которого будет принято решение по факту ДТП.

Ехала на работу, пробка стоит от самого Коксохима. Сразу подумала, что ДТП. И уже на подъезде к перекрестку была машина разбитая. На дороге стекло или пластик, от фар видимо. Работает экипаж ГАИ, водитель видимо, вокруг машины все ходил, — рассказала журналистам TagilCity.ru очевидец ДТП.
ДТП на перекрестке Цилковского-ИндустриальнаяДТП на перекрестке Цилковского-Индустриальная
ДТП на перекрестке Цилковского-ИндустриальнаяДТП на перекрестке Цилковского-Индустриальная
ДТП на перекрестке Цилковского-ИндустриальнаяДТП на перекрестке Цилковского-Индустриальная
ДТП на перекрестке Цилковского-ИндустриальнаяДТП на перекрестке Цилковского-Индустриальная
ДТП на перекрестке Цилковского-ИндустриальнаяДТП на перекрестке Цилковского-Индустриальная
ДТП на перекрестке Цилковского-ИндустриальнаяДТП на перекрестке Цилковского-Индустриальная
ДТП на перекрестке Цилковского-ИндустриальнаяДТП на перекрестке Цилковского-Индустриальная
ДТП на перекрестке Цилковского-ИндустриальнаяДТП на перекрестке Цилковского-Индустриальная
ДТП на перекрестке Цилковского-Индустриальная
Фото: tagilcity.ru
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