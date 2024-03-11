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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Мощная магнитная буря накрыла Землю. Как это скажется на свердловчанах

Мощная магнитная буря накрыла Землю. Как это скажется на свердловчанах

11 марта 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
На Землю надвигается мощная магнитная буря. Она достигнет своего максимума ко второй половине дня.

Как себя вести при подобных метеоусловиях, выясняли журналисты «Новых известий».

Так, активность магнитной бури начнется после 13:00 и будет держаться до конца дня. Метеозависимые граждане могут почувствовать недомогание.

По словам замдиректора Института прикладной геофизики Вадима Коломина, магнитная буря — следствие выброса с поверхности Солнца заряженных частиц. Когда выброс доходит до Земли, начинается магнитная буря. Сила вспышек на Солнце оценивается на четверку по пятибальной шкале.

Особое внимание в эти дни следует уделить метеозависимым людям, в особенности гипертоникам. Дело в том, что при таких метеоусловиях возрастает вероятность инфарктов, инсультов. Также в этот период вероятны мигрени, вялое, заторможенное состояние, сонливость. В такие периоды лучше всего не перегружать себя, высыпаться, правильно питаться.

Напомним, что 2 марта небольгая магнитная буря накрыла Нижний Тагил.

Сильные магнитные бури накрыли Нижний Тагил
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#Магнитная буря#Солнце#Окружающая среда#Новые известия#Журналисты#Метеоусловия#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Правильное питание
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