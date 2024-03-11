Мощная магнитная буря накрыла Землю. Как это скажется на свердловчанах

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Как себя вести при подобных метеоусловиях, выясняли журналисты «Новых известий».
Так, активность магнитной бури начнется после 13:00 и будет держаться до конца дня. Метеозависимые граждане могут почувствовать недомогание.
По словам замдиректора Института прикладной геофизики Вадима Коломина, магнитная буря — следствие выброса с поверхности Солнца заряженных частиц. Когда выброс доходит до Земли, начинается магнитная буря. Сила вспышек на Солнце оценивается на четверку по пятибальной шкале.
Особое внимание в эти дни следует уделить метеозависимым людям, в особенности гипертоникам. Дело в том, что при таких метеоусловиях возрастает вероятность инфарктов, инсультов. Также в этот период вероятны мигрени, вялое, заторможенное состояние, сонливость. В такие периоды лучше всего не перегружать себя, высыпаться, правильно питаться.
Напомним, что 2 марта небольгая магнитная буря накрыла Нижний Тагил.