Мощная магнитная буря накрыла Землю. Как это скажется на свердловчанах

Особое внимание в эти дни следует уделить метеозависимым людям, в особенности гипертоникам. Дело в том, что при таких метеоусловиях возрастает вероятность инфарктов, инсультов. Также в этот период вероятны мигрени, вялое, заторможенное состояние, сонливость. В такие периоды лучше всего не перегружать себя, высыпаться, правильно питаться.