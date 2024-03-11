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В Екатеринбурге жена и студент пожаловались на избиение в подъезде 8 марта

Мужчина избил студента и двух женщин в Екатеринбурге в праздничный день

11 марта 2024, 13:58
Фото: 1MI

В Екатеринбурге жена и студент пожаловались на избиение в подъезде 8 марта

На Уралмаше в Екатеринбурге мужчина избил женщину и двух подростков. Это произошло 8 марта.

Так, студент праздновал Международный женский день с приятелем. Их соседу не понравилось, что те громко слушали музыку и выпивали. Тогда он избил обоих юношей, сообщает «Уралити». В какой-то момент в подъезд на шум вышла соседка, досталось и ей.

Отмечается, что перед нападением на студентов мужчина избил свою жену. Студент и супруга написали на него заявления в полицию.

Ранее сообщалось, что подростки устроили жестокую драку в подъезде многоэтажки в Нижнем Тагиле.

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