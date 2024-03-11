Мужчина избил студента и двух женщин в Екатеринбурге в праздничный день

Так, студент праздновал Международный женский день с приятелем. Их соседу не понравилось, что те громко слушали музыку и выпивали. Тогда он избил обоих юношей, сообщает «Уралити». В какой-то момент в подъезд на шум вышла соседка, досталось и ей.