Мужчина избил студента и двух женщин в Екатеринбурге в праздничный день

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Так, студент праздновал Международный женский день с приятелем. Их соседу не понравилось, что те громко слушали музыку и выпивали. Тогда он избил обоих юношей, сообщает «Уралити». В какой-то момент в подъезд на шум вышла соседка, досталось и ей.
Отмечается, что перед нападением на студентов мужчина избил свою жену. Студент и супруга написали на него заявления в полицию.
Ранее сообщалось, что подростки устроили жестокую драку в подъезде многоэтажки в Нижнем Тагиле.