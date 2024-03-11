Названо имя нового зампредседателя Общественной палаты Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Раньше Тестов занимал должность вице-спикера демы Екатеринбурга. Потом он ушел на пенсию, а теперь получил должность в новом созыве Общественной палаты города. Виктор Тестов стал одним из заместителей председателя.
Новую должность он получил благодаря градоначальнику Алексею Орлову, именно мэр был инициатором, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. По словам ректора УрФУ Якова Силина, Виктора Николаевича в городе отлично знают. К тому же, его опыта для этой должности более чем хватит.
Ранее сообщалось, что экс-глава министра Челябинска стал начальником НИИ ОММ в Екатеринбурге.