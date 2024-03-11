Названо имя нового зампредседателя Общественной палаты Екатеринбурга

Новую должность он получил благодаря градоначальнику Алексею Орлову, именно мэр был инициатором, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. По словам ректора УрФУ Якова Силина, Виктора Николаевича в городе отлично знают. К тому же, его опыта для этой должности более чем хватит.