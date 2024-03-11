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Бывший вице-спикер думы Екатеринбурга стал зампредседателя Общественной палаты

Названо имя нового зампредседателя Общественной палаты Екатеринбурга

11 марта 2024, 13:51
Фото: 1MI

Бывший вице-спикер думы Екатеринбурга стал зампредседателя Общественной палаты

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал новую дожность ветерану городской политики Виктору Тестову.

Раньше Тестов занимал должность вице-спикера демы Екатеринбурга. Потом он ушел на пенсию, а теперь получил должность в новом созыве Общественной палаты города. Виктор Тестов стал одним из заместителей председателя.

Новую должность он получил благодаря градоначальнику Алексею Орлову, именно мэр был инициатором, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. По словам ректора УрФУ Якова Силина, Виктора Николаевича в городе отлично знают. К тому же, его опыта для этой должности более чем хватит.

Ранее сообщалось, что экс-глава министра Челябинска стал начальником НИИ ОММ в Екатеринбурге.

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#Политика#Свердловская область#Пенсия#Алексей Орлов#Должность#УрФУ#Общественная палата#Виктор Тестов#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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