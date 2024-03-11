Охранники ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге задержали и заковали в наручники посетителя

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Охрана торгового центра, задержав екатеринбуржца, повалила его на пол. Затем сопротивлявшегося молодого человека заключили в наручники, рассказали в Telegram-канале «Бандитский Екб».
На место инцидента вызывали сотрудников полиции. В ведомстве в настоящий момент проводится проверка. Причины данного ЧП пока не сообщаются.
Напомним, в апреле 2022 года охранник ресторана избил посетителя до потери сознания. Другие сотрудники заведения вызвали пострадавшему скорую помощь. В январе 2024 года суд взыскал с охранника 246 тысяч рублей.