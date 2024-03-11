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Охранники скрутили посетителя ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Охранники ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге задержали и заковали в наручники посетителя

11 марта 2024, 04:30
Фото: 1MI

Охранники скрутили посетителя ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге охранники ТЦ «Гринвич» задержали молодого человека около магазина «Гипербола».

Охрана торгового центра, задержав екатеринбуржца, повалила его на пол. Затем сопротивлявшегося молодого человека заключили в наручники, рассказали в Telegram-канале «Бандитский Екб».

На место инцидента вызывали сотрудников полиции. В ведомстве в настоящий момент проводится проверка. Причины данного ЧП пока не сообщаются.

Напомним, в апреле 2022 года охранник ресторана избил посетителя до потери сознания. Другие сотрудники заведения вызвали пострадавшему скорую помощь. В январе 2024 года суд взыскал с охранника 246 тысяч рублей.

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