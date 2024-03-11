Пассажирам «Ласточки» пришлось ехать стоя из Карпинска в Екатеринбург

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как оказалось, в двух вагонах по техническим причинам произошел сбой теплоснабжения. Пассажиры ехали в отапливаемых вагонах, однако из-за того, что мест всем не хватило, некоторым всю дорогу пришлось стоять, рассказали в пресс-службе региональной пригородной организации.
Компания извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства. Те, кто ехал не в своих вагонах, могут обратиться в компанию, чтобы вернуть себе часть денег за билеты.
Напомним, 11 февраля 2024 года пассажиры ехали стоя из Качканара в Екатеринбург, так как им продали билеты с вагонами, которые отсутствовали у электрички.