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В двух вагонах «Ласточки» рейса «Карпинск — Екатеринбург» отключилось отопление

Пассажирам «Ласточки» пришлось ехать стоя из Карпинска в Екатеринбург

11 марта 2024, 10:07
Фото: 1MI

В двух вагонах «Ласточки» рейса «Карпинск — Екатеринбург» отключилось отопление

Пассажиры «Ласточки», которая ехала из Карпинска в Екатеринбург, вынуждены были ехать стоя из-за того, что в двух вагонах не было отопления.

Как оказалось, в двух вагонах по техническим причинам произошел сбой теплоснабжения. Пассажиры ехали в отапливаемых вагонах, однако из-за того, что мест всем не хватило, некоторым всю дорогу пришлось стоять, рассказали в пресс-службе региональной пригородной организации.

Компания извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства. Те, кто ехал не в своих вагонах, могут обратиться в компанию, чтобы вернуть себе часть денег за билеты.

Напомним, 11 февраля 2024 года пассажиры ехали стоя из Качканара в Екатеринбург, так как им продали билеты с вагонами, которые отсутствовали у электрички.

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