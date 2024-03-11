Пассажирам «Ласточки» пришлось ехать стоя из Карпинска в Екатеринбург

Как оказалось, в двух вагонах по техническим причинам произошел сбой теплоснабжения. Пассажиры ехали в отапливаемых вагонах, однако из-за того, что мест всем не хватило, некоторым всю дорогу пришлось стоять, рассказали в пресс-службе региональной пригородной организации.