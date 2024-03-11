Подростки устроили жестокую драку в подъезде многоэтажки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
На кадрах видно, как парень прижимает к стене девочку и пытается ее душить, а затем бьет ее по лицу. Девочка пыталась отбиться ногой, однако не смогла. Подросток повалил ее на пол и продолжал бить.
Рядом в этот момент находились еще двое — мальчик и девочка, которые смотрели на происходящее. По словам очевидца, школьникам от 13 до 16 лет, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 9 марта 2024 года в Нижнем Тагиле прохожий напал на женщину и, избив ее, украл у пострадавшей сумку. Вскоре полиция его задержала.