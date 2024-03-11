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Школьники подрались в подъезде дома в Нижнем Тагиле

Подростки устроили жестокую драку в подъезде многоэтажки в Нижнем Тагиле

11 марта 2024, 03:18
Фото: 1MI

Школьники подрались в подъезде дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошла жестокая потасовка между несколькими школьниками в подъезде жилого дома в районе ГГМ. Инцидент произошел 10 марта 2024 года.

На кадрах видно, как парень прижимает к стене девочку и пытается ее душить, а затем бьет ее по лицу. Девочка пыталась отбиться ногой, однако не смогла. Подросток повалил ее на пол и продолжал бить.

Видео: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Рядом в этот момент находились еще двое — мальчик и девочка, которые смотрели на происходящее. По словам очевидца, школьникам от 13 до 16 лет, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, 9 марта 2024 года в Нижнем Тагиле прохожий напал на женщину и, избив ее, украл у пострадавшей сумку. Вскоре полиция его задержала.

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