Пособия и льготы для многодетных семей Свердловской области

Такая же 100% льгота касается и земельного участка, площадью не более 6 соток. Многодетному родителю можно не обращаться в налоговую службу, так как информация об особом статусе физического лица уже отражена в личном кабинете налогоплательщика. Если по каким то причинам налог начислен, стоит посетить налоговую и предоставить справку многодетной семьи.