Пособия и льготы для многодетных семей Свердловской области

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Многодетные семьи России в 2024 году получили от Владимира Путина особое признание и надежду на увеличение рождаемости детей. На федеральном уровне был принят закон о едином статусе многодетных семей на всей территории России, который утвердил его бессрочный характер.
Федеральная субсидия предоставляется всем многодетным семьям, которые хотят погасить долг по ипотеке. Ее размер составляет 450 тыс. руб. и потратить можно исключительно на оплату ипотечного займа.
Региональным законодательством Свердловской области установлено бесплатное предоставление земельного участка многодетной семье или получение жилищного сертификата номиналом 200 000 рублей.
Если многодетная семья Свердловской области считается нуждающейся в улучшении жилищных условий, то имеет право на областную выплату в счет первоначального взноса или погашения стоимости купленного жилья в новостройке, строительства собственного дома или его реконструкцию. Чем больше в семье детей, тем больше будет помощь государства:
Единовременная выплата за третьего ребенка в Свердловской области составляет 5000 рублей и выплачивается в сроки вместе со стандартной региональной выплатой за рождение.
С 1 января 2024 года размер областного материнского (семейного) капитала в Свердловской области составляет 167 918 рублей.
Компенсация за расходы на школьную одежду предоставляется из средств регионального бюджета в размере до 4000 рублей на одного ребенка, но не более 1 раза в 2 года. Компенсация предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход менее прожиточного минимума на каждого ребенка.
Для получения выплаты необходимо предоставить чеки на приобретение одежды. Для мальчиков и девочек выплата будет осуществляться только за школьную форму, исключая обувь, спортивный костюм и верхний сезонный гардероб.
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего в период с 01.12.2019 по 31.12.2022 назначается в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в Свердловской области. Оформляется каждый год и выплачивается до трехлетия ребенка. По состоянию на 1 января 2024 год его размер составляет — 15281 руб.
Также многодетные семьи получают право на:
Семьи с тремя и более детьми не оплачивают транспортный налог на авто мощностью до 200 л. с. При наличии нескольких автомобилей необходимо по личному заявлению указать, на какой именно транспорт эта льгота будет распространяться.
Такая же 100% льгота касается и земельного участка, площадью не более 6 соток. Многодетному родителю можно не обращаться в налоговую службу, так как информация об особом статусе физического лица уже отражена в личном кабинете налогоплательщика. Если по каким то причинам налог начислен, стоит посетить налоговую и предоставить справку многодетной семьи.
Налогооблагаемая площадь жилья при оплате налога на недвижимость сокращается на 7 квадратных метров дома или 5 квадратных метров квартиры в расчете на каждого ребенка.
Налоговый вычет НДФЛ заработной платы за детей на первого и второго ребенка он составляет 1400, на третьего 3000. Таким образом, из зарплаты мамы трех детей 13% налогов не будут удерживаться с 5800 рублей.
Для многодетной мамы предусмотрен досрочный выход на пенсию при наличии трех детей — 57 лет, четырех — 56 лет, пяти и более — 50 лет.