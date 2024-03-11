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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Пособия и льготы, которые полагаются многодетным семьям Екатеринбурга и Свердловской области в 2024 году

Пособия и льготы для многодетных семей Свердловской области

11 марта 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
Пособия и льготы, которые полагаются многодетным семьям Екатеринбурга и Свердловской области в 2024 году
Меры государственной поддержки, которые полагаются многодетным семьям Екатеринбурга и Свердловской области в 2024 году

Многодетные семьи России в 2024 году получили от Владимира Путина особое признание и надежду на увеличение рождаемости детей. На федеральном уровне был принят закон о едином статусе многодетных семей на всей территории России, который утвердил его бессрочный характер.

Единовременная выплата на ребенка: кто и как может ее получить в 2024 году
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Пособия и льготы для многодетных семей Свердловской области в 2024 году

Жилье

1. Погашение ипотеки с помощью федеральной субсидии 450 тыс.рублей

Федеральная субсидия предоставляется всем многодетным семьям, которые хотят погасить долг по ипотеке. Ее размер составляет 450 тыс. руб. и потратить можно исключительно на оплату ипотечного займа.

2. Земельный участок

Региональным законодательством Свердловской области установлено бесплатное предоставление земельного участка многодетной семье или получение жилищного сертификата номиналом 200 000 рублей.

3. Региональная субсидия на жилье от 30%

Если многодетная семья Свердловской области считается нуждающейся в улучшении жилищных условий, то имеет право на областную выплату в счет первоначального взноса или погашения стоимости купленного жилья в новостройке, строительства собственного дома или его реконструкцию. Чем больше в семье детей, тем больше будет помощь государства:

  • 30% от стоимости жилья для семей с 3 детьми;
  • 40% от стоимости жилья для семей с 4 детьми;
  • 50% от стоимости жилья для семей с 5 детьми или при рождении одновременно трех и более детей
Многодетные семьи могут получить от государства компенсацию от стоимости жилья, субсидию 450 тыс. руб. и земельный участок в Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской областиМногодетные семьи могут получить от государства компенсацию от стоимости жилья, субсидию 450 тыс. руб. и земельный участок в Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области
Многодетные семьи могут получить от государства компенсацию от стоимости жилья, субсидию 450 тыс. руб. и земельный участок в Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области
Фото: Изображение Midjourney

Пособия и выплаты на детей

Единовременная выплата при рождении третьего ребенка

Единовременная выплата за третьего ребенка в Свердловской области составляет 5000 рублей и выплачивается в сроки вместе со стандартной региональной выплатой за рождение.

Региональный материнский капитал

С 1 января 2024 года размер областного материнского (семейного) капитала в Свердловской области составляет 167 918 рублей.

Компенсация за школьную форму

Компенсация за расходы на школьную одежду предоставляется из средств регионального бюджета в размере до 4000 рублей на одного ребенка, но не более 1 раза в 2 года. Компенсация предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход менее прожиточного минимума на каждого ребенка.

Для получения выплаты необходимо предоставить чеки на приобретение одежды. Для мальчиков и девочек выплата будет осуществляться только за школьную форму, исключая обувь, спортивный костюм и верхний сезонный гардероб.

Многодетные семьи в Свердловской области получат компенсацию за школьную форму в размере 4000 рублей на каждого ребенка.Многодетные семьи в Свердловской области получат компенсацию за школьную форму в размере 4000 рублей на каждого ребенка.
Многодетные семьи в Свердловской области получат компенсацию за школьную форму в размере 4000 рублей на каждого ребенка.
Фото: Изображение Midjourney

«Путинские» за третьего ребенка

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего в период с 01.12.2019 по 31.12.2022 назначается в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в Свердловской области. Оформляется каждый год и выплачивается до трехлетия ребенка. По состоянию на 1 января 2024 год его размер составляет — 15281 руб.

Региональные выплаты

  • Ежемесячное региональное пособие на ребенка из многодетной семьи — 2 877 рублей.
  • Компенсация 30% за услуги ЖКХ
  • Компенсация 90% на подключение к газу, но не более 200 000 рублей.
  • Льготный проезд на всех видах транспорта при предъявлении транспортной карты
  • Ежемесячное пособие на городской проезд ребенка — 575 рублей.

Также многодетные семьи получают право на:

  • Бесплатные рецептурные лекарства для детей до 6 лет
  • Первоочередное зачисление в детский сад
  • Получение бесплатного обеда или завтрака в школе
  • Бесплатное посещение государственных культурных учреждений — музеев, выставок
Многодетные семьи Свердловской области могут бесплатно посещать государственные музеи на всей территории РоссииМногодетные семьи Свердловской области могут бесплатно посещать государственные музеи на всей территории России
Многодетные семьи Свердловской области могут бесплатно посещать государственные музеи на всей территории России
Фото: 1MI

Налоги для многодетных семей Свердловской области

Транспорт

Семьи с тремя и более детьми не оплачивают транспортный налог на авто мощностью до 200 л. с. При наличии нескольких автомобилей необходимо по личному заявлению указать, на какой именно транспорт эта льгота будет распространяться.

Земельный участок

Такая же 100% льгота касается и земельного участка, площадью не более 6 соток. Многодетному родителю можно не обращаться в налоговую службу, так как информация об особом статусе физического лица уже отражена в личном кабинете налогоплательщика. Если по каким то причинам налог начислен, стоит посетить налоговую и предоставить справку многодетной семьи.

Налог на квартиру

Налогооблагаемая площадь жилья при оплате налога на недвижимость сокращается на 7 квадратных метров дома или 5 квадратных метров квартиры в расчете на каждого ребенка.

Заработная плата

Налоговый вычет НДФЛ заработной платы за детей на первого и второго ребенка он составляет 1400, на третьего 3000. Таким образом, из зарплаты мамы трех детей 13% налогов не будут удерживаться с 5800 рублей.

Многодетные семьи имеют право на дополнительный налоговый вычет и иные льготы по уплате налога за имуществоМногодетные семьи имеют право на дополнительный налоговый вычет и иные льготы по уплате налога за имущество
Многодетные семьи имеют право на дополнительный налоговый вычет и иные льготы по уплате налога за имущество
Фото: Изображение Midjourney

Пенсия

Для многодетной мамы предусмотрен досрочный выход на пенсию при наличии трех детей — 57 лет, четырех — 56 лет, пяти и более — 50 лет.

Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
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#Общество#Дети#Многодетная семья#Льготы#Эмилия Шпилева
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