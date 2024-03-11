Психолог рассказала о развивающих компьютерных играх

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В интервью NEWS.ru Никифорова подчеркнула, что ребёнок не должен полностью уходить в компьютер. Ему необходимо общаться со сверстниками, родителями, близкими. В то же время, в современном мире нужно использовать компьютеры для развития ребёнка.
Так, образовательные игры помогают лучше узнать предметы школьной программы, делают их более интересными. Пазлы развивают усидчивость и пространственное мышление, как и игры, в которых надо что-то сооружать. Последние также развивают воображение.
Даже военные стратегии могут пригодиться, так как с их помощью дети учатся анализировать, планировать и стратегически мыслить.
Наконец, полезны викторины, в которых задаются вопросы на разные темы. Они развивают общую эрудицию.