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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Психолог рассказала о развивающих компьютерных играх

11 марта 2024, 11:34
Определённые компьютерные игры полезны, так как развивают ребёнка, утверждает детский психолог Варвара Никифорова. К таким играм она отнесла головоломки, викторины и стратегии.

В интервью NEWS.ru Никифорова подчеркнула, что ребёнок не должен полностью уходить в компьютер. Ему необходимо общаться со сверстниками, родителями, близкими. В то же время, в современном мире нужно использовать компьютеры для развития ребёнка.

Так, образовательные игры помогают лучше узнать предметы школьной программы, делают их более интересными. Пазлы развивают усидчивость и пространственное мышление, как и игры, в которых надо что-то сооружать. Последние также развивают воображение.

Даже военные стратегии могут пригодиться, так как с их помощью дети учатся анализировать, планировать и стратегически мыслить.

Наконец, полезны викторины, в которых задаются вопросы на разные темы. Они развивают общую эрудицию.

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