tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

10-летний ребенок травмировался в ДТП в Кушве

Рассечен висок: 10-летний ребенок пострадал в ДТП в Кушве

11 марта 2024, 09:00
Фото: Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области

10-летний ребенок травмировался в ДТП в Кушве

10-летний пассажир травмировался в аварии в Кушве. ДТП произошло 10 марта в 20:35 в районе 202 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

За рулем находился 49-летний мужчина. Он ехал из Нижнего Тагила в Серов. Когда он совершал разворот, его занесло и он врезался в ограждение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области

У ребенка оказался рассечен висок, также он получил некоторые другие травмы. Его госпитализировали в Алапаевск. На момент ДТП он сидел сзади и не был пристегнут. Водитель не травмировался.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле. Предварительно известно, что авария случилась из-за невнимательности одного водителя.

Трое детей пострадали в ДТП на трассе Арамиль — Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Арамиль — ЕкатеринбургБабушка и внук пострадали в ДТП на Сибирском трактеВ Минздраве рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Екатеринбург-Реж
#Происшествия#Кушва#Нижний Тагил#Алапаевск#Дети#ДТП#Серов#Госавтоинспекция#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина#Пострадавший ребенок
Подпишитесь
Песни, конкурс и блины по-Пинаевски: в Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица»
Вчера, 13:15
Женщина пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле. Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Сегодня, 07:52
Юноша с признаками инсульта: известны детали срочной посадки самолета в Екатеринбурге
Сегодня, 07:49
Свердловчанин сжег заживо женщину и девочку. Теперь он пытается выйти на свободу
Сегодня, 07:03
Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году
9 марта, 06:50
Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием
8 марта, 14:47