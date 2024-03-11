Рассечен висок: 10-летний ребенок пострадал в ДТП в Кушве

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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За рулем находился 49-летний мужчина. Он ехал из Нижнего Тагила в Серов. Когда он совершал разворот, его занесло и он врезался в ограждение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
У ребенка оказался рассечен висок, также он получил некоторые другие травмы. Его госпитализировали в Алапаевск. На момент ДТП он сидел сзади и не был пристегнут. Водитель не травмировался.
Ранее сообщалось, что женщина пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле. Предварительно известно, что авария случилась из-за невнимательности одного водителя.