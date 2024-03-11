tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о вспышке кори в Екатеринбурге

Роспотребнадзор опроверг заболевание корью студентов УрФУ в Екатеринбурге

11 марта 2024, 08:32
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о вспышке кори в Екатеринбурге

Информация о том, что студенты УрФУ в Екатеринбурге заразились корью, не подтвердилась.

По словам специалистов, экстренных оповещений о том, что произошло несколько случаев заболеваний корью, в Роспотребнадзоре не было. В результате общения с руководством учебного учреждения информация о вспышке инфекции не подтвердилась, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Также обстановку с корью в регионе назвали контролируемой.

Напомним, ранее стало известно о том, что несколько студентов УрФУ в Екатеринбурге заболели корью. При этом переводить учебу в дистанционный формат не планируют.

Вакцины от кори больше нет в аптеках Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Вспышка кори зафиксирована в УрФУ в Екатеринбурге16 очагов кори зафиксировано в ЕкатеринбургеВрач в Свердловской области рассказала об угрозе вспышки инфекции из-за продуктов
#Здоровье#Студенты#Роспотребнадзор#Заболевание#Опровержение#Вспышка#Вуз#Корь#Ведомство#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Песни, конкурс и блины по-Пинаевски: в Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица»
Вчера, 13:15
Женщина пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле. Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Сегодня, 07:52
Юноша с признаками инсульта: известны детали срочной посадки самолета в Екатеринбурге
Сегодня, 07:49
Свердловчанин сжег заживо женщину и девочку. Теперь он пытается выйти на свободу
Сегодня, 07:03
Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году
9 марта, 06:50
Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием
8 марта, 14:47