Роспотребнадзор опроверг заболевание корью студентов УрФУ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По словам специалистов, экстренных оповещений о том, что произошло несколько случаев заболеваний корью, в Роспотребнадзоре не было. В результате общения с руководством учебного учреждения информация о вспышке инфекции не подтвердилась, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Также обстановку с корью в регионе назвали контролируемой.
Напомним, ранее стало известно о том, что несколько студентов УрФУ в Екатеринбурге заболели корью. При этом переводить учебу в дистанционный формат не планируют.