Роспотребнадзор опроверг заболевание корью студентов УрФУ в Екатеринбурге

По словам специалистов, экстренных оповещений о том, что произошло несколько случаев заболеваний корью, в Роспотребнадзоре не было. В результате общения с руководством учебного учреждения информация о вспышке инфекции не подтвердилась, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.