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Самолет сел в Екатеринбурге вместо Омска из-за пассажира

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за пассажира

11 марта 2024, 07:17
Фото: 1MI

Самолет сел в Екатеринбурге вместо Омска из-за пассажира

В Екатеринбурге внепланово приземлился самолет «Уральских авиалиний». Он летел из Омска в Москву.

По данным канала «Кухня Аэрофлота», срочная посадка была совершена из-за пассажира. Во время полета он потерял сознание. После посадки его экстренно госпитализировали.

Напомним, что недавно самолет, летевший из Москвы в Пермь, совершил срочную посадку в Кольцово. После этого он успешно долетел до пункта назначения.

Ранее рейс из уральской столицы в ЯНАО был перенесен из-за поломки в двигателе. Полет планировался в Новый Уренгой. Причина переноса — поломка детели в двигателе.

Самолет не полетит из Екатеринбурга в Казань
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#Происшествия#Омск#Свердловская область#Москва#ЯНАО#Госпитализация#Уральские авиалинии#Пассажир#Посадка#Екатеринбург#Двигатель#Дарья Сорокина#Сознание
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