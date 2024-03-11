Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за пассажира

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
По данным канала «Кухня Аэрофлота», срочная посадка была совершена из-за пассажира. Во время полета он потерял сознание. После посадки его экстренно госпитализировали.
Напомним, что недавно самолет, летевший из Москвы в Пермь, совершил срочную посадку в Кольцово. После этого он успешно долетел до пункта назначения.
Ранее рейс из уральской столицы в ЯНАО был перенесен из-за поломки в двигателе. Полет планировался в Новый Уренгой. Причина переноса — поломка детели в двигателе.