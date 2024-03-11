Спортсменки из Екатеринбурга в 21 раз выиграли Первенство РФ по синхронным конькам

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Updated Сегодня, 13:52
Екатеринбургская команда «Юность» по синхронному катанию на коньках в 21 раз стала победительницей Первенства России. Об этом сообщает Федерация фигурного катания России.
Чемпионат и Первенство страны проходили в Саранске.
Соревнования для уральских спортсменок начались не очень удачно: по итогам короткой программы они смогли выйти лишь на третье место, уступив соперницам из Казани и Санкт-Петербурга. Прокат под композицию Ave Maria получился чистым и уверенным и принес им 73,95 баллов. Но соперницы были убедительнее. Отрыв между командами был небольшим, поэтому девушки из «Юности» планировали отыграться в произвольной программе.
И девушкам, которые вышли на лед в образе русских царевен, это удалось. И жюри, и зрители признали прокат команды под композицию «Три чуда» Римского-Корсакова лучшим в сезоне. Итоговый балл — 133,55.
На втором месте с разницей более чем в три балла оказалась питерская команда «Санрайз-1», которая выступала под саундтрек из «Голодных игр». Бронзовую медаль первенства завоевали фигуристки из команды «Кристалл айс Джуниор».
Как рассказала по итогам соревнований тренер команды «Юность» Наталья Санникова, сезон получился крайне непростым.
В России команды находятся на высочайшем уровне подготовки, и всё благодаря запредельной конкуренции в нашей стране. Потрясающие постановки программ, масса новаторства, безумные скорости, смелые решения… Любой чемпионат мира позавидовал бы, — отметила Заслуженный тренер РФ.
Команды, по ее словам, так плотно шли друг за другом, что предсказать победителя было сложно вплоть до самого конца соревнований. Поэтому, когда результаты были объявлены, эмоции и у девушек, и у тренеров просто зашкалили.
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