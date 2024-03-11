Спортсменки из Екатеринбурга в 21 раз выиграли Первенство РФ по синхронным конькам

Соревнования для уральских спортсменок начались не очень удачно: по итогам короткой программы они смогли выйти лишь на третье место, уступив соперницам из Казани и Санкт-Петербурга. Прокат под композицию Ave Maria получился чистым и уверенным и принес им 73,95 баллов. Но соперницы были убедительнее. Отрыв между командами был небольшим, поэтому девушки из «Юности» планировали отыграться в произвольной программе.