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Синхронистки на льду из Екатеринбурга в 21 раз победили в Первенстве России

Спортсменки из Екатеринбурга в 21 раз выиграли Первенство РФ по синхронным конькам

11 марта 2024, 13:50
Фото: администрация Екатеринбурга

Синхронистки на льду из Екатеринбурга в 21 раз победили в Первенстве России

По итогам короткой программы команда «Юность» из Екатеринбурга занимала третье место, но сумела вырвать победу у соперниц и выиграть Первенство страны.

Екатеринбургская команда «Юность» по синхронному катанию на коньках в 21 раз стала победительницей Первенства России. Об этом сообщает Федерация фигурного катания России.

Чемпионат и Первенство страны проходили в Саранске.

Соревнования для уральских спортсменок начались не очень удачно: по итогам короткой программы они смогли выйти лишь на третье место, уступив соперницам из Казани и Санкт-Петербурга. Прокат под композицию Ave Maria получился чистым и уверенным и принес им 73,95 баллов. Но соперницы были убедительнее. Отрыв между командами был небольшим, поэтому девушки из «Юности» планировали отыграться в произвольной программе.

И девушкам, которые вышли на лед в образе русских царевен, это удалось. И жюри, и зрители признали прокат команды под композицию «Три чуда» Римского-Корсакова лучшим в сезоне. Итоговый балл — 133,55.

На втором месте с разницей более чем в три балла оказалась питерская команда «Санрайз-1», которая выступала под саундтрек из «Голодных игр». Бронзовую медаль первенства завоевали фигуристки из команды «Кристалл айс Джуниор».

Фото: администрация Екатеринбурга

Как рассказала по итогам соревнований тренер команды «Юность» Наталья Санникова, сезон получился крайне непростым.

В России команды находятся на высочайшем уровне подготовки, и всё благодаря запредельной конкуренции в нашей стране. Потрясающие постановки программ, масса новаторства, безумные скорости, смелые решения… Любой чемпионат мира позавидовал бы, — отметила Заслуженный тренер РФ.

Команды, по ее словам, так плотно шли друг за другом, что предсказать победителя было сложно вплоть до самого конца соревнований. Поэтому, когда результаты были объявлены, эмоции и у девушек, и у тренеров просто зашкалили.

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#Общество#Спорт#Победа#Команда#Первенство России#Фигурное катание#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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