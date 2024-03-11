Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Тюменском тракте

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
У водителя диагностировали сотрясение мозга, закрытую травму живота и переломы. Медики делают ему операцию. У малышки, которой всего год, диагностирована черепно-мозговая травма, а также сотрясение мозга. Другим пострадавшим диагностировали переломы. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Напомним, что автомобилист на машине Toyota выезжал с обочины и врезался в фуру. Водитель и шесть пассажиров иномарки были отвезены в медучреждение. Двое из пострадавших — дети. Автомобилист из фуры не травмировался.
Ранее сообщалось, что в настоящий момент из-за случившегося движение на данном участке дороги временно ограничено.