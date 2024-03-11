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Сотрясение мозга и переломы получили пострадавшие в ДТП на Тюменском тракте

Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Тюменском тракте

11 марта 2024, 13:12
Фото: ГИБДД Свердловской области

Сотрясение мозга и переломы получили пострадавшие в ДТП на Тюменском тракте

Врачи из Министерства здравоохранения рассказали о состоянии здоровья пострадавших в аварии на свердловской автодороге.

У водителя диагностировали сотрясение мозга, закрытую травму живота и переломы. Медики делают ему операцию. У малышки, которой всего год, диагностирована черепно-мозговая травма, а также сотрясение мозга. Другим пострадавшим диагностировали переломы. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Напомним, что автомобилист на машине Toyota выезжал с обочины и врезался в фуру. Водитель и шесть пассажиров иномарки были отвезены в медучреждение. Двое из пострадавших — дети. Автомобилист из фуры не травмировался.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент из-за случившегося движение на данном участке дороги временно ограничено.

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